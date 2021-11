Premiere mit neuem Chorleiter

Kaffee und Kuchen „all you can eat“ gab es jetzt beim Herbstcafé im Gemeindezentrum Seliger Niels Stensen in Lengerich. Eingeladen hatte die katholische Frauengemeinschaft (kfd) St. Margareta Lengerich/St. Hedwig Leeden unter Einhaltung der Corona-Bedingungen. Die kfd servierte leckere selbstgebackene Torten und Kuchen. Außerdem war der Chor Musica Nova von der Chorgemeinschaft „Edelweiß“ aus Leeden eingeladen, um den Nachmittag zu verschönern.

Zum ersten Mal traten die Sängerinnen von Musica Nova unter der Leitung ihres neuen Chorleiters Jens Niemann auf. Nach der Begrüßung des Publikums durch die Vorsitzende Monika Wiggermann wurden die Zuschauer mit dem Lied „Guten Tag, liebes Glück“ von Max Raabe auf das Konzert eingestimmt. Mit viel Witz und humorvollen Einlagen führte Jens Niemann weiter durch das Programm. Das wurde immer wieder durch herzhaftes Lachen und viel Applaus honoriert, heißt es in einem Bericht des Chors.

Großes Repertoire

Mit dem „Shoop Shoop Song“ und „Tainted Love“ gab es eine schwungvolle, rockige musikalische Einlage, aber auch Stücke wie „Für immer ab jetzt“ von Johannes Oerding fanden guten Anklang beim Publikum. Nach einer Pause sang Musica Nova ein Stück aus dem Musical „Die Schöne und das Biest“, was die Vielfalt der Gesangstücke noch unterstrich. Mit „You are so beautiful“ als Kompliment an das Publikum und einer Zugabe verabschiedete sich die Sängerinnengruppe.

Lob und Dank für ein gelungenes Konzert gab es von der Vorsitzenden der kfd, Maria Beumer, mit auf den Heimweg.