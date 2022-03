„Pusteblume“ spendet 600 Euro

Auf dem Feierabendmarkt bot der Kindergarten Waffeln und Glückskäfer an.

Unter dem Motto „Glück und gute Wünsche“ wurden am Dienstag auf dem Feierabendmarkt frische Waffeln und selbst gebastelte Glückskäfer angeboten. Die Kinder des evangelischen Kindergartens Pusteblume hatten bereits im Vorfeld die putzigen Glücksbringer gemeinsam mit ihren Erzieherinnen und Erziehern gestaltet. Bei strahlendem Sonnenschein kam die Gemeinschaftsaktion von Mitarbeitern, Elternvertretern und Freundeskreis sehr gut bei den zahlreichen Besuchern an, teilt der Kindergarten mit.

Rund 120 Waffeln wurden gebacken und landeten gegen eine freiwillige Spende in den hungrigen Mägen. Auch die bunten Glückskäfer konnten gegen eine Spende erworben werden, und selbst die Standdekoration wechselte für den guten Zweck den Besitzer. Insgesamt kamen bei der Aktion rund 600 Euro zusammen. Das Geld ist für den Verein Aktion Würde und Gerechtigkeit in Lengerich gedacht. Der Verein setzt sich für die Menschen in der Ukraine ein, die unter der aktuellen Kriegssituation leiden. Es werden Hilfsgüter angeschafft, die vor Ort benötigt werden.