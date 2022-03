Rauch dringt aus dem Hotel „Burggraf“

Die Feuerwehr ist am Montagvormittag zum Hotel „Burggraf“ ausgerückt.

Großeinsatz am Hotel „Burggraf“

Das hätte böse enden können. Am Montag gegen 11 Uhr ist die Feuerwehr alarmiert worden, dass es am Meesenhof brennt. Umgehend sind die Löschzüge aus Tecklenburg und Ledde sowie der Tagalarm ausgerückt. Vor Ort stellte sich nach Angaben von Wehrführer Thomas Sundermann heraus, dass im unteren Bereich des seit über 20 Jahren leer stehenden Hotels „Burggraf“ wohl jemand gekokelt haben muss. Unter Atemschutz gingen die Kameraden ins Gebäude, um den Brandherd abzulöschen und alles zu kontrollieren. Nach ersten Erkenntnissen befand sich keine Person mehr in dem Gebäude.