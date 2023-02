Raus aus dem „Familienklumpen“

„Irgendwann macht es ‚Klick‘ und wir sind durch“: Am Ende eines amüsanten Abends hat Matthias Jung für seine Zuhörer dann doch noch die erlösende Nachricht parat, die wohl viele Eltern pubertierender Kinder herbeisehnen. Dass die Phase des Abnabelns zuvor ziemlich für beide Seiten anstrengend sein kann, hat der Pubertätsexperte seinem Publikum auf Haus Marck am Freitag eindrucksvoll, aber vor allem launig erklärt.

Das Kind räumt sein Zimmer nicht auf, motzt herum, hängt ständig am Handy, kommt morgens nicht aus dem Bett und vernachlässigt die Körperpflege? Da ist guter Rat teuer, denn vermutlich befindet sich der Nachwuchs in der Pubertät. Ein wenig Abhilfe bot am Freitagabend Matthias Jung mit seinem Comedy-Programm „Erziehungsstatus: Kompliziert“. In der Remise des Wasserschlosses Haus Marck erhielten etwa 60 Zuhörer Anregungen, wie sie diese anspruchsvolle Zeit ohne größere Schäden für Leib und Seele überstehen können.

Seine humorvollen Ausführungen unterteilte er in mehrere Kapitel und begann mit den körperlichen Veränderungen. Jungen und Mädchen gingen unterschiedlich damit um, so seine Feststellung. „Mädchen begeben sich ins Bad und bleiben dort“, frotzelte Jung und verwies auf verzweifelte Väter, die frierend im Rhein badeten, weil sie zu Hause nicht ins Badezimmer hineinkämen. Bei Jungs sei oft das Gegenteil der Fall. Sie lägen im Bett und reiften vor sich hin wie alter Käse – „so riechen sie dann auch“, so Jungs Feststellung. „Chillen“ war eines der bevorzugten Themen des bekannten Comedians, denn das scheint eine Lieblingsbeschäftigung Jugendlicher zu sein. Die Kinder begriffen sich in dieser Zeit als eigenständige Wesen und lösten sich langsam aus dem „Familienklumpen“, erklärte er.

Rebellion gehört zum Erwachsenwerden dazu

Einen Geschenktipp hatte er für türenknallende Kids parat: einen Adventskalender mit offenen Türchen – ohne Schokolade. Die war für Mama zur Beruhigung ihrer Nerven bestimmt. Wenn die Hormonvulkane ausbrächen, sei es nicht leicht, ruhig zu bleiben, gab Jung zu. Es sei allerdings wichtig, Grenzen austesten zu dürfen, denn Rebellion gehöre auf dem Weg zum Erwachsenenwerden zu den wichtigen Aufgaben. Wenn allerdings Bettwanzen Asthma bekämen oder die Pizza „Vier Jahreszeiten“ genau so viel Zeit im Kinderzimmer verbringe, sei Lüften angesagt. Dafür eigneten sich Klassenfahrten als Regenerationsphase für Eltern und Kinder.

Schule und Berufswahl sind ebenfalls Spannungsfelder, die in Familien nicht selten zu einer Zerreißprobe werden. Und wie sieht es mit Hilfe im Haushalt aus? Fehlanzeige! Essen, Schlafen, Zocken sind gängiges Verhalten. Immerhin 80 Prozent der Teenies treiben jedoch Sport, hat Matthias Jung herausgefunden. Er ist auch als Familiencoach tätig.

Gute Balance zwischen Anweisungen und Loslassen

Wenn das Interesse am anderen Geschlecht erwacht, hätte das manchmal positive Effekte: Es werde wieder häufiger geduscht und das Zimmer aufgeräumt. „Wenn Sie wissen wollen, was die jungen Leute hinter der verschlossenen Tür anstellen: Aktivieren Sie das Babyfon!“, riet Jung augenzwinkernd und stellte fest: „Teenager sind aber heutzutage gut aufgeklärt und können ihren Eltern noch manchen guten Tipp geben. Das Auftreten ihrer Erzeuger finden sie meistens peinlich, vor allem die Klamottenwahl.“

Das gehört zum Abnabeln, ist aber oft anstrengend. In diesem Prozess eine gute Balance zwischen klaren Anweisungen und Loslassen zu finden, lohne sich. „Denn irgendwann macht es ‚Klick‘ und wir sind durch“, beruhigte der Pubertätsexperte die Zuhörer. Eltern müssten nicht perfekt sein, aber zuhören, Vertrauen schenken, Geborgenheit vermitteln, Orientierung geben und vor allem mehr lachen, so sein Fazit. Für seine witzige Unterweisung in Gelassenheit erhielt er viel Beifall. Zu guter Letzt signierte er noch sein aktuelles Buch.