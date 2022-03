Redner üben deutliche Kritik an der Politik

Die Politik habe die Dringlichkeit klimaschützender Maßnahmen noch nicht begriffen, kritisieren die Aktivisten von Fridays For Future. Am Freitagmittag hatten sie zum Streik aufgerufen.

Fridays For Future ruft zum globalen Klimastreik auf

Rund 200 Teilnehmer und damit deutlich mehr als erwartet kamen am Freitagmittag zum globalen Klimastreik auf den Marktplatz.

Mit 20, eventuell sogar 50 Teilnehmern hatten die Organisatoren von Fridays For Future gerechnet – letztendlich waren es rund 200 meist junge Leute, die am Freitagmittag zum globalen Klimastreik auf den Marktplatz kamen. Sehr zur Freude des Teams der Ortsgruppe Tecklenburg, das sich aber über mehr Erwachsene gefreut hätte. Alter spiele beim Thema Klima schließlich keine Rolle.

Unter dem Titel „People over Profit“ war Marleen Mügge die erste Rednerin. Es freue sie nicht, dass die jungen Leute schon wieder dort stehen müssten und als „schreiende Kinder“ abgetan würden. „Ich habe das Gefühl, wir sind die Einzigen, die es verstanden haben. Die katastrophalen Auswirkungen der Erderwärmung mit zerstörten Ökosystemen, Dürren, Nahrungsmittelknappheit und Überflutungen sollten eigentlich alle kapiert haben.“ Doch die Politik habe das noch nicht begriffen. Das Blatt müsse gewendet und die Folgen abgemildert werden, forderte Marleen Mügge. Die Politik habe ihre Hausaufgaben nicht gemacht. „Ihr tut zu wenig.“ Es gebe derzeit andere wichtige Themen wie die Corona-Pandemie und den krieg in der Ukraine.

„Wir alle müssen angemessen reagieren, Solidarität zeigen und Schutz und Heimat bieten. Aber: Erst die Pandemie, dann der Krieg und erst dann das Klima? „Dann ist es zu spät“. „Die Zukunft von morgen bestimmen die Taten von heute.“ Ein „Ja, aber“ reiche nicht. Wo es um Profite gehe, werde gehandelt. „Wir wollen nicht in einer Welt leben, in der die Profite über den Menschen stehen.“

„ »Wir wollen nicht in einer Welt leben, in der die Profite über den Menschen stehen.« “ Marleen Mügge

Dass es durchaus lokale Themen gibt, die zum Schutz des Klimas beitragen können, verdeutlichte Joshua Mehliß. Er forderte von der Stadt Tecklenburg die Einführung des Schülertickets, mit dem Schüler auch in ihrer Freizeit kostenlos mit Bussen unterwegs sein können. „Wieviel sind wir der Stadt wert“, fragte er und blickte nach Ibbenbüren, wo es das Ticket bereits gebe, das dort lediglich Mehrkosten in Höhe von rund 3000 Euro verursacht habe. Und mit Blick auf die Mitgliedschaft Tecklenburgs im Zukunftsnetz Mobilität und die angestrebte Verkehrswende kritisierte er, davon habe man bislang nicht viel gespürt. „Wir wollen das Schülerticket so schnell wie möglich.“ Ein weiteres Thema war die Massentierhaltung. Außerdem konnten alle Schüler ihre Ideen und Wünsche formulieren.