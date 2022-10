Reichlich Lesestoff zu Schnäppchenpreisen

Ein Kilogramm kostet einen Euro, ein echtes Schnäppchen in Zeiten, in denen alles immer teurer wird. Und die Auswahl ist riesig. Auf 2500 Kilogramm schätzt Anja Schmidt die gesamten Druckerzeugnisse, die im Rahmen des Bücherflohmarktes angeboten werden.

Monika und Michael Rossmanith kommen am Dienstag schwer bepackt aus dem Haus des Gastes. Das Ehepaar aus Lengerich ist auf dem Bücherflohmarkt beim Stöbern fündig geworden und versucht nun, sieben Kilogramm Literatur in Taschen zu verstauen. Ein Reiseführer Sachsen-Anhalt für eine Freundin, die ebenda lebt, ein Werk zum Thema Modelleisenbahn (allein das wiegt drei Kilogramm) und ein Tierbuch mit großen Bildern für den zweijährigen Enkel. Außerdem „Es gab nicht nur die Droste“, ein Werk, in dem nicht Annette, sondern Dutzende anderer westfälischer Frauen porträtiert werden. Die Eheleute Rossmanith sind zufrieden.