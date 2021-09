Reise in die Nachkriegszeit

In die 1950er Jahre führt eine Zeitreise, zu der der Geschichts- und Heimatverein einlädt. Speziell geht es um die Jugend von damals.

Vom Trümmerkind zum Teenager: Dieses Thema ist für den Geschichts- und Heimatverein (GHV) Tecklenburg Neuland. Umso gespannter können die Besucher auf das sein, was der Zeit- und Medienhistoriker Professor Dr. Markus Köster am Mittwoch, 8. September, über Trümmerkinder und Teenager berichten wird, schreibt der GHV in einer Pressenotiz.

Professor Köster ist Leiter des LWL-Medienzentrums für Westfalen und Honorarprofessor am Historischen Seminar der Universität Münster. Er wird zwei Fragen in den Mittelpunkt seiner Ausführungen stellen: Wie veränderten sich die Ausdrucksformen des Aufwachsens zwischen Kriegsende und 1960? Und wie wurde die junge Generation der Ära Adenauer öffentlich wahrgenommen und visuell dargestellt?

Dazu wird der Referent zahlreiche Foto- und Filmquellen vorstellen, schwerpunktmäßig aus Westfalen, darunter einen Werbefilm, den das Deutsche Jugendherbergswerk 1952 in der Region drehen ließ.

Der Vortrag lädt ein zu einer anschaulichen Zeitreise von der Trümmergeneration der unmittelbaren Nachkriegsjahre mit ihren materiellen und psychischen Notlagen bis zur konsum- und aufstiegsorientierten Teenagergeneration der frühen 1960er-Jahre.

Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr im Kulturhaus der Stadt Tecklenburg. Der Eintritt beträgt sieben Euro. Es gelten die bekannten Corona-Schutzregeln.