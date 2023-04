Reisen wie in Biedermeiers Zeiten

In solch einer Postkutsche reisten einst Berühmtheiten wie Johann Wolfgang Goethe, Felix Mendelssohn Bartholdy oder die Schriftstellerin Annette von Droste-Hülshoff. Nun können auch weniger bekannte Menschen in den Genuss kommen, denn der Verein der Kaltblut- und Kutschenfreunde Tecklenburg hat ein Exemplar restauriert.

Seit Herbst letzten Jahres sind die Mitglieder dabei, die neu erworbene Postkutsche vom Typ „Pavillon-Berline“ herauszuputzen und fahrbereit aufzuarbeiten. Die technische Probefahrt fand bereits Anfang Januar statt. Jetzt rollte das gute Stück erstmals in der frischen Lackierung aus der Arbeitshalle und zeigte sich in der Frühlingssonne.

Wie in der Biedermeierzeit

Dieser Postkutschen-Typ war seit circa 1800 in ganz Mitteleuropa weit verbreitet. Mit dem Ausbau des Streckennetzes der Eisenbahn verschwanden diese Kutschen bis um 1880 von den damaligen Überlandstraßen, auch in unserer Region. Anders als in Deutschland, setzte die Schweizer Post diesen Postkutschen-Typ in entlegenen Landstrichen bis in die 1930er Jahre weiter ein. Solch eine Kutsche fand über verschiedene Besitzer den Weg nach Tecklenburg und zeigt jetzt anschaulich, wie man einst in der Biedermeierzeit reisen konnte.

Mit nunmehr zwei Postkutschen können die Aktiven des kleinen Vereins den historischen Betrieb auf einer Poststation zur Zeit des 19. Jahrhunderts den Besuchern von Haus Hülshoff in Tecklenburg, mit einem echten Fahrbetrieb vorführen. Am 1. Mai werden erstmals beide historische Postkutschen bei den Oldtimerfreunden Wechte der Öffentlichkeit vorgestellt.