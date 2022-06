Rekord an der Zapfsäule

Die teuerste Tankstelle Deutschland stand – zumindest am Montag – in Tecklenburg.

Die Spritpreise sind derzeit ein Topthema. Die Esso-Tankstelle an der A-1-Raststätte Tecklenburger Land führte zeitweise im bundesweiten Ranking. Mit 2,649 Euro für den Liter Super war Esso in Tecklenburg am Montag laut Google-Vergleich die teuerste Tankstelle Deutschlands. Zuerst hatte bild.de darüber berichtet. Den Preis wies sie am späten Dienstagvormittag erneut aus, wurde aber von einer Shell-Tankstelle an der A 1 in Remscheid noch um einen Cent getoppt. Am Mittwoch, dem ersten Tag des Tank-Rabatts, kostete der Liter Super 2,329 Euro.

Michael Dohmen füllt sich an der Raststätte in Richtung Bremen gerade Diesel für immerhin 2,399 Euro pro Liter in seinen Landrover Discovery. Der Preis ist ihm dabei gar nicht bewusst, schon gar nicht, dass der weit und breit der höchste ist. „Das ist ja blöd, aber ich hatte jetzt keine Wahl und musste tanken“, sagt der 42-Jährige.

„ »Das ist ja blöd, aber ich hatte jetzt keine Wahl und musste tanken.« “ Michael Dohmen

Der Lehrer einer Förderschule in Heinsberg – „da, wo Corona in Deutschland anfing“ – ist mit seiner Schulklasse auf Klassenfahrt. Die Raststätte passte auch gut für die Pinkelpause und einen schnellen Snack für die auf mehrere Autos verteilten Schüler. Dohmen zuckt mit den Schultern. Als unmittelbar nach dem Bezahlen die Preise auf der Anzeige jeweils um einen Cent runtergehen, muss er schon lachen.

Im Übrigen hätte der Pädagoge durchaus eine Alternative gehabt. Sechs Kilometer vor der Raststätte passierte er den Autohof Teutopark unmittelbar an der Abfahrt Lengerich. Bei der Shell-Tankstelle dort hätte er pro Liter Diesel satte 39 Cent gespart. E10 lag 48, Super immerhin 42 Cent unter dem Preis bei Esso. Und die Schüler hätten sich sicherlich auch nicht beklagt, dass sie im Teutopark die Wahl zwischen McDonald’s und Burger King gehabt hätten. Die Raststätte bot stattdessen Fisch bei Nordsee.

Interessant auch: Die Aral-Tankstelle gleich gegenüber an der A 1 in Richtung Dortmund bot Diesel fünf Cent billiger an als Esso, E10 19 Cent und Super immerhin noch 13 Cent billiger. Und bei der kleinen Star-Tankstelle im nahen Lotte sparen Autofahrer gegenüber dem Autobahn-Spitzenreiter 37 Cent beim Diesel, 49 Cent bei E10 und 43 Cent bei Super.

Preise werden in Hamburg gemacht

Die beiden Esso-Mitarbeiter an der Kasse wollen und dürfen zu den Preisen an ihrer Tanke nichts sagen: „Die werden in Hamburg gemacht; da haben wir gar keinen Einfluss.“ Und in der Esso-Zentrale in Hamburg gebe es auch eine Pressestelle. Immerhin haben die beiden nicht den Eindruck, dass sich der Preis auf die Nachfrage auswirkt. „Autobahn ist ja immer teurer“, sagt der eine. „Dammer Berge war kürzlich zwölf Cent teurer als wir – so ist das eben“, ergänzt der andere. Ihre Namen wollen sie besser nicht lesen lassen.

Ihr Eindruck von geringem Preisbewusstsein bei den Kunden wird an der Zapfsäule gleich wieder bestätigt. Eine ältere Dame aus Bremen rollt mit ihrem Ford Diesel vor. Ob sie sich bewusst sei, an Deutschlands teuerster Tankstelle zu tanken? „Nein, da sollte ich wohl besser eine weiterfahren.“ Spricht’s, winkt ab und tankt voll.