Samstag geht es um den Titel

Beim Pfingstschützenfest wird in Leeden der Schützenkönig ausgeschossen. Vor sieben Jahren wurde anlässlich des 350-jährigen Jubiläums der Schützenkönig per Vogelschießen ermittelt. Die Resonanz für das Schießen auf den Schützenvogel war seitdem ungebrochen, und man machte sich Gedanken, wie man solch ein Event ohne große Auflagen und Schutzmaßnahmen alternativ bewerkstelligen könnte, teilt der Leedener Schützenverein mit.

Optisches Signal

Nun ist es endlich so weit. Auf dem Pfingstschützenfest am kommenden Samstag wird der Leedener Schützenkönig per Schuss auf den Vogel mit Laser ermittelt. Möglich macht dies eine Eigenkonstruktion, welche durch findige Vereinsmitglieder in den letzten Wochen und Monaten entwickelt und getestet wurde. Anders als beim klassischen Vogelschießen, wobei es zumeist zum Einsatz von Kleinkaliberprojektilen kommt, braucht die Schießanlage auf dem Leedener Pfingstschützenfest lediglich ein optisches Signal und kommt daher ohne jegliche Schutzmaßnahmen aus. Schützenbrüder und Zuschauer können somit gefahrlos mit anschauen, wenn es zum Schießen auf den Vogel und zur Ermittlung des Schützenkönigs kommt. Horrido und „Gut Schuss“ heißt es aus den Reihen des Vereins in einer Pressemitteilung.