Satzungsbeschluss steht kurz bevor

So langsam befindet sich der Bebauungsplan „Hotel Burggraf“ auf der Zielgeraden. Wenn der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag, 21. Juni, genau so abstimmt wie der Bau-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss in seiner Sitzung am Mittwochabend, dann wird der Satzungsbeschluss gefasst. Der Fachausschuss sprach sich bei drei Gegenstimmen der Grünen jedenfalls dafür aus. Das Gleiche gilt für eine entsprechende Änderung des Flächennutzungsplans.

