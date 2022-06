Schafe tragen ihr Sommerkleid

Bei den Sommertemperaturen schwitzen unter dem Wollpelz, das ist für die 200 erwachsenen Schafe der ANTL nun vorbei. Auf einer Wiese in Tecklenburg warteten die Tiere auf diesen besonderen Termin im Jahr: die Schafschur. Schäfer Chiel van Dijk hatte die Vorbereitungen getroffen, damit sie reibungslos vonstattengehen konnte. Ein Gatter in Trichterform wurde aufgestellt, das es jeweils nur einem Schaf ermöglichen sollte, zur Mündung zu gelangen. Ein Pavillon als Sonnenschutz für den Scherer und ein Stromaggregat für die Schermaschine – dann konnte es losgehen.

Anstrengende Arbeit

Monique van Dijk öffnete den Trichter und führte das erste Schaf mit Ruhe und Kraft dem Scherer Aron Blokzijl zu, der aus den Niederlanden angereist war. Ein gefederter Haltegurt entlastete den Rücken des Scherers bei der anstrengenden Arbeit in ständig gebückter Haltung. Aron Blokzijl versteht sein Handwerk, das merkte man gleich. Das zu scherende Schaf wurde in eine Sitzposition gebracht, den Rücken gegen die Beine des Schafscherers gestützt. Mit der Schur wird am Bauch begonnen, dann folgen Vorderbeine, Hals und Nacken. Die Schermaschinen surren über die langen Rückenpartien und über die Hinterbeine. Nach etwa drei Minuten sieht das Schaf eher aus wie eine weiße Ziege denn wie ein Wollschaf.

Die Tiere ließen die Prozedur geduldig über sich ergehen, als wenn sie ahnten, wie erleichtert das Leben anschließend sein würde. Nach der Schur genossen die Schafe die Kühle auf ihrer Haut und gönnten sich ein Schläfchen im Schatten der Hecke oder ließen sich ein paar Halme frischen Grases schmecken.

Geschwitzt haben bei den sommerlichen Temperaturen aber nicht nur die Schafe, sondern auch die Menschen, die dieser schweren Arbeit nachgehen mussten, heißt es im Bericht der ANTL.