Schaurig-schön soll es werden

Viel Spaß sollen die Kinder und Jugendlichen bei einer Halloween-Party haben, zu der am 29. Oktober in den Gruppenraum der Kirche St. Hedwig eingeladen wird.

Schaurig-schöne Stimmung für Kinder und Jugendliche erhoffen sich die Organisatoren am Freitag, 29. Oktober, in der katholischen Kirche St. Hedwig. Der erweiterte Gruppenraum des Gotteshauses der Kirchengemeinde Seliger Niels Stensen an der Elbinger Straße soll sich an diesem Abend besonders „geisterfüllt“ präsentieren. Gespenster, Kürbisse und dunkle Gestalten sind bei der öffentlichen „Halloween-Disco“ willkommen.

Los geht es für Kids zwischen sieben und 14 Jahren um 18 Uhr. Bis etwa 22 Uhr spielt für sie die Musik und sie können sich auf der Tanzfläche oder bei Spielaktionen vergnügen. André Klausmeier und sein Team sorgen mit Licht- und Tontechnik für eine stimmungsvolle Kinder- und Jugenddisco.

Verkleidung ist erwünscht

Passende Verkleidung der Gäste ist an diesem Abend erwünscht, aber nicht unbedingt nötig. Alkoholfreie Getränke werden für 50 Cent angeboten. Der Eintritt zur „Halloween-Party“ kostet wie zuletzt 2008 und die Jahre davor einen Euro. Kinder, die verkleidet erscheinen, bekommen eine Ermäßigung von 50 Cent.

Mit der Halloween-Disco möchten die Veranstalter noch einmal ein Highlight aus den vergangenen 60 Jahren St. Hedwig auffrischen. Der Zutritt wird nur nach den 3G-Regeln gewährt. Da Kinder und Jugendliche aber mehrmals die Woche an den Schulen getestet werden, genügt für sie die Vorlage eines Schülerausweises. Maskenpflicht besteht im Außen- und im Eingangsbereich. „Aufgrund der aktuellen Situation gibt es eine stark begrenzte Teilnehmerzahl“, bedauert André Klausmeier, „dadurch kann der Einlass leider nicht garantiert werden.“

Unter der E-Mail-Adresse kinderdisco.leeden@gmail.com besteht die Möglichkeit für Fragen und zur Anmeldung. Die Gästeliste dient auch der Kontaktdatenerfassung. Anzugeben sind der Name des Kindes, der Name eines Elternteils, Anschrift und Telefonnummer. Diese Daten werden ausschließlich für die Kontaktrückverfolgung erhoben.