Schönes erleben statt einzukaufen

Zahlreiche Familien empfingen am Sonntagnachmittag den Nikolaus. Der wiederum hatte rund 300 mit Süßigkeiten gefüllte Tüten für die Kinder mitgebracht.

„Brochterbecker Weihnachtszauber“ statt „Nikolausmarkt“: Das Konzept ist überarbeitet worden und gefiel den Besuchern, die am Wochenende herbeiströmten. Und auch der Nikolaus ließ es sich nicht nehmen, einen Abstecher zu dem Fest zwischen Mühlenteich und Kirche zu machen. Ob er wohl neugierig auf die Veränderungen war?

Bei leichten Nieselregen warteten die Kinder aus dem Familienzentrum schon auf den Heiligen Mann, der mit einer Kutsche anreiste. Und was wäre zum Empfang passender gewesen, als dem hohen Besuch ein paar Lieder vorzusingen? „Wir haben schon einige Tage mit dem Kindern Liedern geprobt und einstudiert“, so Christel Lagemann aus dem Familienzentrum. Und die Kinder sangen aus voller Kehle.

„ »Mit dem Brochterbecker Weihnachtszauber haben wir einen Glücksgriff gemacht.« “ Nathalie Bäumer

Der Nikolaus war in Begleitung von Knecht Ruprecht mit einem großen Sack voller Süßigkeiten angereist. 300 kleine Beutel mit Überraschungen wurden an die Kinder und auch an die Erwachsenden verteilt.

„Mit dem Brochterbecker Weihnachtszauber haben wir einen Glücksgriff gemacht“, freute sich die Vorsitzende der Interessengemeinschaft Brochterbeck, Nathalie Bäumer. „Weg vom Nikolausmarkt, der 25 Jahre in der Vorweihnachtszeit hier mit Verkaufsbuden und Ständen präsent war. Der Nikolausmarkt brauchte eine Verjüngungskur. Wir haben die Kernzeiten beibehalten, aber uns auf das Wesentliche konzentriert. Der Samstagabend gehört den Erwachsenden und der Sonntagnachmittag den Kindern“, erläuterte sie weiter.

Schwerpunkt sollte „Erleben statt Einkaufen“ sein. Am Samstag wurde das Event auf einer Eisstockbahn eröffnet. Zahlreiche Teilnehmer und Zuschauer hatten gleichermaßen viel Spaß. „Wir hatten schon am späten Abend keinen Glühwein mehr – ausverkauft.“ Beim Eisstockschießen haben die Feuerwehrfrauen den ersten Platz belegt vor dem Team der SPD.

Wichtig war es den Organisatoren, dass am Sonntag der Nikolaus erschien. Das Singen der Kinder sollte ein fester Bestandteil diesen Wochenendes bleiben. Und als Belohnung verteilte der Nikolaus rund 300 Tüten.