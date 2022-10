Schülerschaft profitiert von einem großen Netzwerk

Kreative Ideen zu haben und sie umzusetzen, ist die eine Sache. Die Ergebnisse aber auch gekonnt und überzeugend zu präsentieren, ist eine andere – und ebenfalls wichtig. Dass den Schülerinnen und Schülern des Graf-Adolf-Gymnasiums (GAG) das gelingt, hat die Schule nun schwarz auf weiß. Sie wurde beim Bundesfinale des Wettbewerbs „Jugend präsentiert“ in Berlin feierlich aufgenommen in die Riege der mittlerweile 79 „Jugend-präsentiert-Schulen“ bundesweit.

„ »Es ist wunderbar, dass das ausdauernde und umfängliche Engagement unserer Lehrkräfte und unserer Schülerschaft auf diese Weise gewürdigt wird.« “ Schulleiterin Evelyn Futterknecht

Schulleiterin Evelyn Futterknecht nahm gemeinsam mit den Lehrkräften Christian Pieper und Matthias Reineke in Berlin die würdigende Schulplakette und die dazugehörige Urkunde entgegen und zeigte sich begeistert: „Es ist wunderbar, dass das ausdauernde und umfängliche Engagement unserer Lehrkräfte und unserer Schülerschaft auf diese Weise gewürdigt wird und das GAG nun als Mitglied dieses bundesweiten Netzwerks von dessen Synergieeffekten profitieren kann.“ Allein die damit verbundenen Nutzungsmöglichkeiten des umfassenden und praxiserprobten Materials des Seminars für Allgemeine Rhetorik der Universität Tübingen für gelingende und kreative Präsentationen der Schüler in den MINT-Fächern seien sehr wertvoll und innovativ, so die Schulleiterin. „Dies trägt unserem Anspruch – auch als MINT-EC-Schule – Rechnung, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler bestmöglich bei der Entwicklung von Kommunikations- und Präsentationskompetenzen begleiten und unterstützen wollen.“ So könnten sie als Zukunftsforschende ihre kreativen Ideen, ihre Forschungsergebnisse und Modelle bestmöglich auf individuelle Weise darbieten und später in der Studien- und Berufswelt optimal platzieren.

„Jugend präsentiert“ kürt jährlich Schulen, die sich besonders engagieren, um die Präsentationskompetenz ihrer Schüler zu fördern. Christian Pieper und Matthias Reineke haben entsprechende Trainings absolviert und schulinterne Fortbildungen umgesetzt.

Training und Fortbildungen

Schülerinnen und Schüler des GAG nehmen regelmäßig am Wettbewerb von „Jugend präsentiert“ teil. Dieser ist vom Anspruch her vergleichbar mit „Jugend forscht“. Das Gymnasium hat bereits drei Mal den Schulwettbewerb im Rahmen des bundesweiten „Jugend präsentiert“-Wettbewerbs ausgerichtet. Talentiert und engagiert konnten sich Teilnehmende des GAG für das Länderfinale und die Ausscheidungsrunden des Bundesfinales qualifizieren.

Um Schulen beim Einsatz der Inhalte und der Umsetzung des Programms zu begleiten und zu unterstützen, wurde das Netzwerk der „Jugend präsentiert“-Schulen ins Leben gerufen. Das Konzept stellt das Engagement teilnehmender Einrichtungen auf eine offizielle Basis und ermöglicht eine sichtbare Profilschärfung rund um die Aktivitäten. Schulen, die Teil des Netzwerkes sind, können von zusätzlichen Angeboten wie zum Beispiel der Teilnahme an weiteren Workshops profitieren und werden bei ihrer täglichen Bildungsarbeit unterstützt.