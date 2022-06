Schützen feiern ihr neues Königspaar

Grün-weiße Girlanden und dekorierte Birkenzweige haben seit 2019 erstmals wieder auf das Leedener Pfingstschützenfest hingedeutet. Durch Unterstützung der Initiative NRW „Neustart miteinander“ konnte endlich wieder ein Schützenfest in Leeden gefeiert werden. Nach dem Vogelschießen heißt der neue König Klaus Dölling.

Das Fest begann am Samstagnachmittag mit dem Antreten am Festlokal Antrup, wo der Vorsitzende Carsten Schnepper unter Begleitung der Musikkapelle Hagen a.T.W. von 1925 an die 70 Schützenbrüder begrüßte, darunter auch „Nochmajestät“ Friedhelm Meyer. Die Angetretenen marschierten zur Totenehrung zum Vorplatz der Stiftskirche, um am dortigen Ehrenmal einen Kranz niederzulegen. Pastorin Ulrike Wortmann-Rotthoff hielt dort ihre traditionelle Ansprache.

Traditionelle Ansprache

Ein kleiner Umzug durch das festlich geschmückte Stiftsdorf mit Haltestationen bei der Gaststätte Wellemeyer und der Remise am Dorfplatz folgten. Das Königsschießen für die Erwachsenen auf die neu entwickelte Laser-Vogelschießanlage und für die Kinder auf dem Laser-Schießstand beziehungsweise der Dosenwurfanlage schlossen sich an.

Jasper Igelbrink und Alina Strack lösen als neues Kinderkönigspaar 2022 ihre Vorgänger Lars Nowroth und Luna Bolz ab. Diese beiden gehören nun ebenso zum Kinderhofstaat wie auch Greta Esfeld, Angelie Beford, Emmie Barlag und Susannah Kuba.

Als neue Majestät beim Vogelschießen der Erwachsenen konnte sich Klaus Dölling durchsetzen, dem als Königin seine Frau Jutta zur Seite steht. Zu seinem Hofstaat gehören Vorjahreskönig Friedhelm Meyer so wie die Ehrendamen Silke Lenz, Iris Schnepper, Iris Temme, und Margreth Tiltmann.

Der Proklamation des Regenten folgte ein Umzug durchs Dorf, wo beim Salon Esfeld und bei der Gaststätte Nijhof Halt gemacht wurde. Im Festsaal der Gaststätte Antrup folgte ein öffentlicher Ball mit der Band „Nightflames“. Hierbei krönten die Schützen ihre neue Königin Jutta unter tosendem Beifall.

Am Pfingstsonntag zog der Verein mit zirka 80 Schützenbrüdern zum Ausholen der Königin und danach zur Jubilarehrung an der Remise. Dort freuten sich diese Mitglieder über ihre langjährige Vereinszugehörigkeit: Oswin Klockmeier ist 50 Jahre Mitglied, Eckhard Schwermann und Ulrich Stille wurden für 40 Jahre geehrt und die Schützenbrüder Markus Driemeier, Siegmund Claassen so wie Kartsen Schulte-Loose-Claassen für 25 Jahre Mitgliedschaft.

Mitglieder geehrt

Auf dem Schulhof der Teutoburger-Wald-Schule empfingen die Leedener Schützen ihren Bruderverein Leeden-Loose von 1898. Im angemessenen Ambiente und unter den Augen zahlreicher Zuschauer übergaben die 1665er aus Anlass der nun bereits 100 Jahre andauernden Bruderschaft als Geschenk ein Eichenholzbank samt Inschrift. Gerührt nahmen der Looser Vorsitzende Karsten Tiemann und der Schützenkönig in Loose, Christian Brönstrup, zusammen mit den 1665er Schützenbrüdern Carsten Schnepper und Klaus Dölling spontan Platz auf dem Geschenk.

Für die musikalischen Töne sorgte weiterhin die Musikkapelle Hagen a.T.W.. Der Vorsitzende Carsten Schnepper lud in seiner Rede alle Anwesenden zur gemeinsamen Feier ein.

Ein großer Umzug durch das festlich geschmückte Stiftsdorf endete am Festgelände. Bevor abends ein öffentlicher Tanz mit der Volker Gausmann Band das Fest beschloss, vergnügten die Schützen und ihre Gäste sich bei einer großen Tombola, bei der Kinderbelustigung auf dem Kirchenvorplatz und am Verkaufs- oder Imbissstand.