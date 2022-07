Schwere Kost meisterlich serviert

Es ist ein Stück voller Tragik und Dramatik, ebenso ergreifend wie erschütternd. „Der Besuch der alten Dame“ und vor allem ihr Geld lassen die eigentlich so moralischen und ehrlichen Bewohner von Güllen jegliche Menschlichkeit vergessen. Ihr Wohlstand ist ihnen wichtiger als das Leben eines Einzelnen. Sie verwandeln sich, ohne es selbst zu merken, in geldgierige Unsympathen, die sich letztendlich als Mörder beschimpfen lassen müssen. Das Musical nach dem Buch von Friedrich Dürrenmatt feierte am Freitagabend Premiere auf der Freilichtbühne und zog das Publikum fast drei Stunden lang in seinem Bann.

