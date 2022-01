Schwerer Abschied vom „Fleppen“

Irgendwie hängt man an dem Teil. Jahrzehntelang hat man es immer mit sich herumgetragen. Bei Familientreffen oder im Freundeskreis wird er schon einmal gezückt, um sich gegenseitig über die alten Fotos zu amüsieren, die angebracht sind auf dem „Fleppen“. Richtig, es geht um die alten Führerscheine. Diese grauen Papiere, deren Bilder die Inhaber meist im zarten Alter von 18 oder 21 Jahren zeigen. Heute sind sie 60 Jahre und älter. Diese Führerscheine abgeben und gegen eine schnöde Karte eintauschen? Ja und nein: Die Karte wird zwar zur Pflicht, aber der alte Schein, der darf – entsprechend abgestempelt – als Erinnerungsstück behalten werden.

Einheitlich und fälschungssicher

Am 19. Januar werden die ersten Papierführerscheine ungültig. Betroffen sind zunächst die Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958. Die „Fleppen“ oder auch „Lappen“ genannten Papiere werden umgetauscht gegen eine Karte: den EU-Führerschein. EU-weit einheitlich und fälschungssicher sollen sie sein.

Betroffen sind zunächst 746 Tecklenburger. Zuständig ist für sie die Führerscheinbehörde ihres Wohnortes im Rathaus. Dort werden die Anträge samt notwendiger Unterlagen (gültiger Personalausweis, biometrisches Passfoto, aktueller Führerschein und eine Gebühr in Höhe von 25 Euro) entgegengenommen. Allerdings besteht kaum noch die Aussicht, bis zum 19. Januar den neuen Führerschein zu erhalten. Die Anträge würden per Kurierdienst zur Bearbeitung an den Kreis Steinfurt weitergeleitet, informiert Anja Hermann vom zuständigen Fachbereich Ordnung. Dort gebe es rund sechs Wochen Bearbeitungszeit. Der neue Führerschein werde dann zu den Antragstellern nach Hause geschickt. In der Übergangszeit hilft ein Stempel auf dem alten „Fleppen“, der damit noch sechs Monate gültig ist. Im gesamten Kreis Steinfurt werden noch rund 17.000 Anträge erwartet.

„ »Die Anträge werden per Kurierdienst zur Bearbeitung an den Kreis Steinfurt weitergeleitet.« “ Anja Hermann

Es seien schon sehr viele Tecklenburger ins Rathaus gekommen, so Anja Hermann. Allein in den vergangenen dreieinhalb Tagen 13 Personen. Auch viele ältere Autofahrer seien im Rathaus gewesen – obwohl sie ihren Führerschein noch nicht tauschen müssen. Denn wer vor 1953 geboren ist, hat mit dem Umtausch Zeit bis zum 19. Januar 2033 – also noch satte elf Jahre. Anja Hermann hat jedenfalls festgestellt, dass einige sehr verunsichert seien. Und mehr oder weniger unwillig, ihren alten Führerschein abgeben. „Schweren Herzens“ würden sie ihn ihr geben zum Abstempeln. Und dann komme die bange Frage: „Krieg ich den wieder?“

Die nächste Altersgruppe, die zum Umtausch gebeten wird, ist die der zwischen 1959 bis 1964 Geborenen. Das betrifft in Tecklenburg 928 Führerscheininhaber. Sie haben Zeit bis zum 19. Januar 2023. Noch mehr, nämlich 954, sind es, die zwischen 1965 und 1970 geboren sind. Sie müssen bis zum 19. Januar 2024 den Papierführerschein gegen eine Karte tauschen.

Viel Arbeit also für das Team im Fachbereich Ordnung und Soziales – neben den zahlreichen anderen Tätigkeiten, die dort zum Alltag gehören. Das Verlängern von Personalausweisen beispielsweise. Auch das ist ein Anliegen, das derzeit häufiger vorkommt. Der Grund: Die Corona-Regeln. Denn wer kontrolliert wird – sei es bei Veranstaltungen oder beim Einkauf – muss immer auch einen gültigen Personalausweis mit sich führen. Da schaue man dann schon mal nach, ob der abgelaufen sei, hat Anja Hermann festgestellt.

Ohne Termin kann das Rathaus dienstags von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 17.30 Uhr besucht werden. Termine sind möglich für montags, mittwochs und freitags (jeweils vormittags).