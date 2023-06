Pedelec-Fahrer lebensgefährlich verletzt

In Tecklenburg ist am Donnerstagabend ein Pedelec-Fahrer schwer gestürzt. Der Mann aus Westerkappeln zog sich nach Angaben der Polizei bei dem Alleinunfall lebensgefärliche Verletzungen zu.

Schwerer Sturz in Tecklenburg

Rettungskräfte und Polizei mussten am Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall zur Sundernstraße ausrücken.

in 37-jähriger Radfahrer hat sich am Donnerstagabend bei einem Sturz auf der Sundernstraße lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei kam der Mann aus Westerkappeln beim Befahren des Gefälles in Höhe des Waldfreibades zu Fall.

Das Unglück ereignete sich gegen 20.45 Uhr. Der Pedelec-Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, eingesetzt wurde dafür ein sogenanntes Verkehrsunfallaufnahmeteam. Zur Sachschadenshöhe lagen der Polizei am Freitag noch keine Erkenntnisse vor.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, Kontakt mit der Wache in Ibbenbüren aufzunehmen (Telefon 0 54 51/591-43 15).