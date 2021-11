„Senfkörner“ warten auf den Anbau

Sechs Lüfter für die Kindertagesstätte „Das Senfkorn“ hat die Eigentümerin des Gebäudes, die Firma „SuCasa“ aus Lengerich, spendiert. Da war die Freude natürlich groß bei der Leiterin Monika Meierotte sowie bei Ruth Hessel und Lea Hoppe vom Elternrat. Die je nach Raumgröße unterschiedlichen Modelle filtern die Luft komplett raus und sind, wenn sie laufen, kaum zu hören. Somit eignen sie sich auch für den Schlafraum.

Baugenehmigung fehlt

So begeistert die Beteiligten auch sind, brannten ihnen doch bei der Übergabe der Geräte andere Fragen unter den Nägeln. Am Kindergarten soll angebaut werden – aber wann? Darauf würden die Eltern seit zwei Jahren warten, so Ruth Hessel. Unter anderem solle auch das Außengelände neu gestaltet werden. „Geld für die Spielgeräte ist da“, fügte Monika Meierotte hinzu. Aber so könne man noch nichts aufbauen.

Einen konkreten Zeitplan konnte Dirk Oliver Haller (SuCasa) nicht nennen. Der Bauantrag ist gestellt, aber seitens des Kreises noch nicht genehmigt worden. Theoretisch könne man sofort beginnen.

Die „Senfkörner“ sollen einen Schlafraum, einen Speiseraum, einen Personal- und Sozialraum sowie Wickelräume neu hinzubekommen. Mittlerweile hat der Kindergarten unter anderem neue Lärmschutzdecken. Es sei eine „Super-Zusammenarbeit“ mit dem Team lobte Haller und hofft, dass bald eine Baugenehmigung vorliegt.