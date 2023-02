Sketche und Lieder sorgen für Spaß

Närrisch ging es zu am Donnerstagnachmittag im Pfarrheim. Die Frauengemeinschaft hatte dorthin eingeladen. Von Marianne Voß

„Brochterbeck helau!, Senioren Helau, – Kindergarten Helau!!!!!“. So ertönte es zur Freude von über 30 Teilnehmern im Pfarrheim in Brochterbeck. Nach der langen Coronapause hatte sich eine Gruppe von kfd- Vorstand und Helferinnen zusammengefunden und diesen Nachmittag für die Senioren vorbereitet.

Nach einer kurzen karnevalistischen Einführung durch Mechthild Schulte-Brochterbeck ging die Tür auf und die künftigen Schulkinder des Familienzentrums kamen bunt verkleidet als Ritter, Prinzessinnen, Feen herein, um die Seniorinnen und Senioren mit einem kleinen Potpourri ihrer Lieder und Tänze zu erfreuen. Viele Lieder waren den Senioren wohl bekannt und so wurde gemeinsam gesungen, geklatscht und geschunkelt. Mit einem großen Applaus und natürlich mit einer süßen Belohnung wurden die Kleinen mit ihren Erzieherinnen verabschiedet.

Weiter ging es nun mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen, bevor es hieß Bühne frei für zwei weitere Sketche und Lieder. Die Zeit verging wie im Fluge.

Verabschiedet wurden die Senioren mit einem Hinweis auf die nächsten beiden Seniorennachmittage. Am 17. März ist die Fairer-Handel-Gruppe Gastgeber. Dann zeigt Eva Linsky Bilder von ihrer Reise im Oktober ins Kinderdorf Irati in Brasilien. Am 27. April lädt dann die Kolpingfamilie zum Seniorennachmittag ein. Hier lautet das Thema Vorsorge im Alter mit Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht.