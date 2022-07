So mancher landet im kühlen Nass

So einige Leute sind bei hochsommerlichen Temperaturen am Sonntagnachmittag im kühlen Wasser gelandet – und hatten viel Spaß dabei. Grund dafür war die traditionelle Juxboot-Regatta auf dem Mühlenteich. Passend zur wieder stattfindenden Dorfkirmes war auch die Spaß-Regatta dieses Jahr wieder am Start.

Wie schon am Freitag und am Samstag war es um den Mühlenteich herum richtig voll mit Menschen. Mit dabei waren Boote von der Landjugend Brochterbeck und des Schützenvereins Lienen-Niederdorf. Während der Schützenverein, angeführt von seinem Kaiser Ewald Schulte-Laggenbeck, mit seinem Boot-Design das 100-jährige Jubiläum feierte, nahm die Landjugend die im Winter anstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar zum Thema. Begleitet von der Moderation Jens Leugers‘ war es die Aufgabe der Teams, eine Rohrverbindung auf dem Wasser zu bauen, über die sie einen Eimer auf der anderen Teich-Seite befüllen konnten. Material waren Schwimmringe und Rohre zum Zusammenstecken, welche mehr oder weniger ideal eingesetzt wurden.

Sabotage der Teams

Es ging dabei nicht alles glatt, so brachen die Rohrverbindungen auf oder es tauchten plötzlich Löcher auf. Und natürlich sabotierten sich die Teams auch gegenseitig.

Die Jury, bestehend aus Zahnärztin Maren Lohöfer-Sieck, Hausarzt Hans-Ludwig Klein und dessen Kollegin Hanna Prigge, musste schlussendlich die harte Entscheidung treffen, wer die Aufgabe am besten gemeistert hat und dabei am besten aussah. Überreicht wurde der Pokal dann an den Schützenverein Lienen-Niederdorf, der aus dieser Regatta als Sieger hervorging. Anschließend wurden jene ins Wasser geschubst, die bis dahin alles trocken überstanden hatten. Die Schwimmringe wurden unterdessen an die Kinder im Publikum verschenkt.

Begonnen hatte der Kirmessonntag mit einem Freiluftgottesdienst im Autoscooter. Später schloss sich ein Umzug der Vereine an, an dem sich viele Abordnungen beteiligten.