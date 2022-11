Sonne hilft der Stadt beim Sparen

Die Kläranlagen fressen Strom, was sich auch nicht verhindern lässt. Deutliche Kostensteigerungen sind die Folge – es sei denn, die Stadt investiert weiter in Photovoltaikanlagen. Das soll in Ledde und Leeden geschehen. Der Werksausschuss wird sich damit in seiner Sitzung am Dienstag, 6. Dezember, befassen.

Eine erste Photovoltaikanlage ist auf dem Wall der Kläranlage Ledde seit Juni in Betrieb mit einer Leistung von 21,7 KWpeak. Durch den kontinuierlichen Strombedarf der Kläranlage von circa 21 KW/h wird der erzeugte Strom zu 100 Prozent selbst genutzt. Wie der Sitzungsvorlage zu entnehmen ist, wurden seit Installation der PV-Anlage 7337,13 KW/h Strom produziert, was 349 Stunden Eigenstromabdeckung entspricht. Die Anlage produziere bei bestmöglicher Sonneneinstrahlung im Sommer mittags zwischen 12 und 14 Uhr maximal 15 KW/h, erläutert die Stadtverwaltung.

Doppelte Leistung

Um die Abdeckung des Stromverbrauchs durch Sonnenenergie weiter auszubauen, beabsichtigt das Abwasserwerk, die PV-Anlage auf dem Wall möglichst auf die doppelte Leistung zu erweitern.

Da die Materialbeschaffung derzeit schwierig sei und um kurzfristige Angebote annehmen zu können, bittet die Verwaltung um Erteilung einer Ermächtigung zur Vergabe des Auftrages. Die Kosten für die Erweiterung der Anlage werden auf 45 000 Euro geschätzt.

Da auch der Stromverbrauch der Leedener Kläranlage hoch ist, soll dort ebenfalls eine Photovoltaikanlage errichtet werden, und zwar auf dem Dach des Betriebsgebäudes. Der Verbrauch lag 2020 bei 132 727 Kilowattstunden und 2021 bei 137 506. In diesem Jahr gibt es eine weitere Steigerung.

Die Stadt hofft für Leeden auf Fördermittel (60 Prozent der Kosten) aus dem Programm „PV auf kommunalen Gebäuden mit oder ohne Batteriespeicher“.

Die Maßnahme soll bis zum 30. Juni 2023 umgesetzt werden.

Die Sitzung beginnt am 6. Dezember um 17 Uhr im Rathaus.