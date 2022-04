Aktionen der Feuerwehr für die Familien aus der Ukraine

Am Nachmittag des Karsamstags sind 35 Kinder und Erwachsene aus der Ukraine der Einladung des Löschzuges Brochterbeck gefolgt, einen gemeinsamen Nachmittag zu verbringen. Sie gehören zu den derzeit in den vier Ortsteilen untergebrachten ukrainischen Flüchtlingen.

Wasserspiel

Auf dem zum Gerätehaus an der Harkenstraße gehörenden Gelände wurden eine Hüpfburg sowie ein Wasserspiel aufgebaut. „Damit und mit Getränken, Kuchen und Süßigkeiten wurde für etwas Ablenkung von dem, was unsere Gäste in der Ukraine erleben mussten, gesorgt“, heißt es in einem Bericht der Feuerwehr.

Gleichzeitig wurde die Gelegenheit für etwas Brandschutzerziehung genutzt. Die Kameraden zeigten den Kindern zum einen, wie in Deutschland die Feuerwehr gerufen wird, wie aus einem „normalen“ Menschen bei Alarmierung ein Feuerwehrangehöriger wird und führten das Löschgruppenfahrzeug LF10 sowie das Tanklöschfahrzeug TLF3000 vor. Auch das Martinshorn wurde kurz eingeschaltet, um den Kindern zu zeigen, dass sie keine Angst haben müssen, wenn sie diese Töne hören. Ganz im Gegenteil: wenn das Martinshorn ertönt, dann hat jemand um Hilfe gerufen – und die Hilfe kommt. Immer, egal wer, egal was, egal wann und egal wo.

Brandschutz

Einmal mehr zeigte sich: Wenn viele gemeinsam an einem Strang ziehen, dann bekommt man auch kurzfristig eine solche Veranstaltung auf die Beine gestellt. Die Planung begann vor zwei Wochen gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Tecklenburg. Vor einer Woche wurde dann der Kontakt mit den Betreuern der Flüchtlinge hergestellt. Das Wasserspiel konnte von den Kameraden des Löschzugs Leeden geliehen werden, die Hüpfburg wurde kurzfristig durch den Schützenverein Wechte zur Verfügung gestellt. Die Bewirtung wurde durch Angehörige des Löschzugs Brochterbeck organisiert. Die Angehörigen der Jugendfeuerwehr haben außerdem ihre vom Kreis Steinfurt erhaltenen Osterhasen an die Kinder gespendet.

Der Löschzug Brochterbeck bedankt sich bei allen Beteiligten und freut sich, dass in diesen Zeiten für ein wenig Ablenkung und Normalität gesorgt werden konnte.