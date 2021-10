Spenden zur Tafel gebracht

Die Erntedankzeit fand mit einem gemeinsamen Fest ihren Abschluss im evangelischen Kindergarten Pusteblume. In den vergangenen Wochen haben die Kleinen und Großen sich mit Erntegaben beschäftigt und ließen sich ein „Festmahl“ zum Frühstück schmecken.

„In dieser Zeit denken wir auch an andere und wie schön es ist, zu helfen. Uns geht es gut und wir sind dankbar dafür. Aber es gibt auch Menschen, denen geht es nicht so gut wie uns“, heißt es in einem Pressebericht des Kindergartens. Deshalb haben die Kinder der Pusteblume zusammen mit ihren Familien Erntegaben gesammelt und mit den Erzieherinnen einen Gabentisch gefüllt.

Am Nachmittag haben die künftigen Schulkinder der Marienkäfergruppe die Spenden bei der Lengericher Tafel überreicht. Schwer bepackt brachten sie die Gaben hinein und konnten sich die Tafel und die wichtige Arbeit dort genauer ansehen.

Voller Stolz, anderen geholfen zu haben, fuhren sie nach Hause und erzählten Freunden und Familien von dem tollen Erlebnis und wie warm das Herz wird, wenn man anderen hilft. „Wir Großen können so manches von den Kleinen lernen“, heißt es abschließend.