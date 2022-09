Spontaner Jubel beim größten Hit

Die „Echoes“ zählen seit vielen Jahren europaweit zu den herausragenden Pink-Floyd-Tribute-Bands. Bis die ersten typisch fetten, liegenden Keyboard-Streichersounds beim Konzert der „Echoes“ am Samstagabend auf der Freilichtbühne in Tecklenburg erklangen, mussten die Fans 15 Minuten warten, so lange dauerte es , bis alle Zuschauer ihren Platz eingenommen hatten. Kein Wunder, war die Bühne doch komplett ausverkauft

Progressive Rock? Art Rock? Nein, das Oeuvre der legendären britischen Band ist eine unverwechselbare musikalische Gattung für sich! Liegende, oft über Minuten langsam anschwellende moll- oder offene Keyboard-Durakkorde. Bassimpulse, die gleichsam elektrisieren wie narkotisieren: Dies alles in spannendem Kontrast und Wechselspiel zu glockenklaren Single-Coil E- oder Westerngitarrenklängen, und dazu fette, melodische ewig lange Gitarrensoli. Das ist das instrumentale Material der oft länger als zehn Minuten dauernden Stücke. All das hatten die „Echoes“ täuschend echt zum Original drauf. Vom ersten Hit („Shine On Your Crazy Diamond“) bis hin zur letzten Zugabe drauf.

Bis zur ersten Ansage von Bandleader und Gitarrist Oliver Hartmann brauchte es drei Stücke, also rund eine halbe Stunde. Und überhaupt sind die fünf Musiker auf der Bühne den ganzen Abend über auffallend wortkarg. Insgesamt spielten sie gute drei Stunden – minus 20 Minuten Pause – lang gegen herbstlichen Regen, Wind und Kälte an.

Damit Pink Floyds psychedelische Grooves ihre volle Wirkung entfalten können, muss man daheim den Kopfhörer aufsetzen und die Hi-Fi-Anlage deutlich in den oberen Bereich fahren, sonst passiert wenig. Um Pink-Floyd-Musik in höchster Reinheit zu genießen, investierten Unmengen Fans in ihrer Jugend ihre Ersparnisse in sündhaft teure Musikanlagen. In Tecklenburg saßen sie nun in dicken Jacken und oft in Decken eingehüllt auf ihren Plätzen, und lauschten den ihnen so vertrauten Klängen.

Doch das Soundsystem schaffte es aufgrund seiner knappen Dimensionierung nur unzureichend, den typischen Pink-Floyd-Sound darzustellen. In manchen Bereichen reichte es sogar gerade einmal bis zu einem dynamischen Wohnzimmerpegel und stieß selbst da nicht selten an seine Grenzen. Dass Bässe nicht in der Magengegend spürbar, dass das Schlagzeug nicht trocken, sondern topfig klang, dass ein minutenlanges perfekt intoniertes Gesangssolo in höchsten Lagen dünn wirkte: All das war sicher nicht den Musikern und auch nicht den Technikern anzulasten.

Auf der recht kleinen überdachten Bühne, die auf der großen Freilichtbühne aufgebaut war, vermochte die Videoshow der „Echoes“ ihre Wirkung kaum zu entfalten. Für ein Saxofonsolo, das in den ersten Takten im Publikum nicht zu hören war, nutzen die „Echoes“ die große, unbedachte und nicht beleuchtete Vorbühne erst gar nicht.

Als die Band nach der Pause „Another Brick in the Wall“, vielleicht den größten Pink-Floyd-Hit, anstimmte, kam prompt Jubel auf. Manch einer begann sogar zu tanzen. Am Ende gab es obendrauf noch mehrere Zugaben, darunter „Money“. Insgesamt war dies ein Konzert auf gewohnt hohem und professionellem „Echoes“-Niveau, trotz aller Widrigkeiten, die auch den Musikern anzumerken waren.