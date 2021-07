Spritzige und mitreißende Songs

Mit der Niederländerin Peti van der Velde und dem Keyboarder Kirill Vorwald aus der Ukraine erlebten die vielen Besucher beim sonntäglichen Picknick-Konzert auf dem Gelände von Haus Hülshoff einen wunderbar inspirierenden Musikgenuss. Da zahlten sich eben die guten Kontakte innerhalb der internationalen Musikszene aus, denn Peti van der Velde ist eine viel beschäftigte Sängerin auf den Bühnen von Den Haag über Düsseldorf bis nach Hamburg. Den in Osnabrück ausgebildeten Pianisten Kirill Vorwald kennt man von seinen Konzerten mit der Tommy Schneller Band und der Band „Live an Famous!“, die schon mit Größen wie David Garrett oder den „Simple Minds“ auf Tour waren.

Schon mit dem ersten Song, „Valerie“ von Amy Winehouse, hatten die beiden Künstler die Sympathien der Besucher gewonnen, denen sie bei strahlendem Sonnenschein einen bunten Strauß allseits bekannter Melodien präsentierten. Peti van der Velde hat ihre musikalischen Wurzeln bei den großen Sängerinnen des Soul, und so durften natürlich die von Roberta Flack bekannten Songs „Feel like making love to you“ und „Son of a Preacher Man“ sowie „Ain’t Nobody“ von Chaka Khan nicht fehlen.

Musikalische Wurzeln

Kirill Vorwald bereitete mit seinem exquisiten und sehr farbenreichen Spiel den Grund, auf dem die Stimme von Peti van der Velde wie bei „I put a spell on you“ und „This is a man’s world“ ihre ganze Strahlkraft entfalten konnte. Nina Simone und James Brown wären von diesen Interpretationen sicherlich genauso begeistert gewesen wie das Publikum bei diesem stimmungsvollen Konzert.

Gloria Jones „Tainted Love“ aus dem Jahre 1964 erklang wie vom Staub der Zeit befreit in einer spritzig mitreißenden Version. Wenn man mit Peti van der Velde bei „Empire State Of Mind“ durch New York schlenderte, verging die Zeit wie im Flug. Mit Esprit und Leidenschaft gratulierte sie Besuchern zum Geburtstag, erhob sich eindrucksvoll die Melodie der funkigen Version von Stevie Wonder. Mit diesem Picknick-Konzert haben Peti van der Velde und Kirill Vorwald die fein edierte Reihe um eine unter die Haut gehende Facette bereichert und dem Publikum ein einzigartiges Musikerlebnis geschenkt.

Am Sonntag, 1. August, geht es mit der deutsch-niederländischen Sängerin Femke Soetenga und dem in Tecklenburg bestens von der Freilichtbühne bekannten Pianisten Tjaard Kirsch in die Welt der ganz großen Gefühle. Gesungen werden Songs aus den schönsten Musicals. Da wird sicherlich die Resonanz bei den Musikliebhabern groß sein.