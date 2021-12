Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Für die Tecklenburger war es eine Schreckensnachricht: Messerstecherei auf dem Gelände der Haupt- beziehungsweise Gesamtschule. Am Abend des 21. September war dabei ein 20-Jähriger schwer verletzt worden. Nun hat die Staatsanwaltschaft Münster gegen zwei am 24. September Festgenommene bei der Jugendkammer des Landgerichts Münster Anklage erhoben. Sie befinden sich seit ihrer Festnahme in Haft. Ihnen wird laut Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft „gemeinschaftliches bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“ vorgeworfen.

