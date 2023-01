Stadt lässt Frist verstreichen

Das St. Josefshaus in bester Lage in Brochterbeck:

Was wird aus dem St. Josefshaus? Die Hinweise verdichten sich, dass das ehemalige und seit Oktober 2020 leerstehende Gebäude, das bis dahin als Seniorenheim genutzt worden ist, auch weiterhin ein Domizil für ältere Menschen sein soll. Ob im bestehenden Gebäude oder in einem Neubau, das ist noch nicht bekannt. „Im Bestandsgebäude wird nicht viel möglich sein“, glaubt Bürgermeister Stefan Streit. Über die konkreten Pläne, was dort vorgesehen ist, hat er nach eigenen Angaben noch keine Kenntnis. Haus und Grundstück gehören dem Verband der katholischen Kirchengemeinden der Dekanate Ibbenbüren und Mettingen.