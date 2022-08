Stadtwerke locken mit Angebot

High-Speed-Internet ist auch in Brochterbeck möglich. Dafür wollen die Stadtwerke etwas bieten.

Anschluss an das Glasfasernetz

Highspeed in Brochterbeck: Die Stadtwerke machen all denen ein Angebot, die sich noch für einen Anschluss entscheiden.

Für alle, die sich in Brochterbeck kurzfristig noch für ein modernes Glasfasernetz entscheiden, halten die Stadtwerke Lengerich (SWL) ein Angebot bereit: Für einmalig 59 Euro legt der regionale Versorger den Anschluss bis direkt ins Haus. Mit Fiber to the Home-Standard (FTTH) erhalten SWL-Kunden Highspeed-Internet bis zu 1000 MBit pro Sekunde. Das Sonderangebot gilt noch bis zum 3. September. Kunden profitieren von einer Preisersparnis von 931 Euro, teilen die Stadtwerke mit.

Dieses Angebot ist, in Zeiten von Homeoffice und zunehmender Digitalisierung, ein wichtiger Baustein der lokalen Infrastruktur. Die SWL hat mit diesem Angebot als regionales Stadtwerk deutschlandweit Vorbildcharakter, denn es ist eines der ersten kommunalen Versorgungsunternehmen, das nicht nur den Innen- und Außenbereich von Brochterbeck, sondern auch von Lengerich, Lienen, Ladbergen und Tecklenburg vollständig mit dem Highspeed-FFTH-Standard ausgestattet hat.

Buchungen können unter 0 54 81/80 05-50 000 vorgenommen werden oder übers Internet unter https://buchungsstrecke.teutel.de/teutel/beantragen.