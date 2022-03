Stark im Dorf verwurzelt

Die Bürgerschützen Brochterbeck hoffen, in diesem Jahr vom 10. bis zum 13. Juni ihr 175-jähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumsfest feiern zu können. Im Vorfeld der Feierlichkeiten erscheint bereits in dieser Woche eine umfangreiche Festschrift. Diese kann ab sofort an verschiedenen Brochterbecker Verkaufsstellen erworben werden. Darauf weist der Verein in einer Pressemitteilung hin.

Die hochwertig gedruckte Publikation beleuchtet auf 40 Seiten insbesondere die Aktivitäten der letzten 25 Jahre. Interviews mit langjährigen Akteuren, die Einblicke in das lebhafte Vereinsgeschehen geben, Historisches, spannende Geschichten, Erinnerungen und Anekdoten sowie vor allem viele Fotos illustrieren das Vereinsgeschehen der letzten Jahrzehnte. „Mit rund 400 Mitgliedern und einem äußerst aktiven Vereinsgeschehen blicken wir stolz auf unsere traditionsreiche Vergangenheit. In den vielen Gesprächen, die wir für diese Festschrift geführt haben, wurde immer wieder deutlich, wie stark der Verein im Dorf verwurzelt ist und von den Bürgern Brochterbecks getragen wird“, hebt Klaus Ventker, 1. Vorsitzender, im Vorwort hervor.

„ »Mit rund 400 Mitgliedern und einem äußerst aktiven Vereinsgeschehen blicken wir stolz auf unsere traditionsreiche Vergangenheit.« “ Klaus Ventker, 1. Vorsitzender

Auf einer Doppelseite findet sich das große Gruppenfoto aus dem Jahr 2020, als das Schützenfest erstmals aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste. Alle Vereinsmitglieder versammelten sich seinerzeit unter strengen Corona-Regeln auf der großen Treppe vor der katholischen Kirche. Im Weiteren haben alle Vereinsmitglieder und -freunde 175 Gründe zusammengetragen, warum es schön ist, im Verein zu sein und in Brochterbeck Schützenfest zu feiern.

„Generationen im Dialog“, „Highlights der letzten 25 Jahre“, „Schützenkönige erzählen“, „Traditionen gestern – heute – morgen“: Die Festschrift berichtet spannend und unterhaltsam über den Verein, seine Mitglieder und die Aktivitäten. Zu finden ist selbstverständlich auch das geplante Festprogramm für die Jubiläumsfeier im Juni, die hoffentlich durch die Corona-Pandemie nicht beeinträchtigt wird.

Festschrift in limitierter Auflage

Schon früh nahm der Verein das Vorhaben in Planung, zum großen Jubiläum eine Festschrift aufzulegen, die das Ereignis auf herausragende Art und Weise würdigt. Ein Redaktionsteam aus dem Verein erstellte diese in Zusammenarbeit mit dem Sabine Braungart Kreativbüro. Die Brochterbeckerin hat ihre langjährige Erfahrung aus verschiedenen Buch- und Magazinproduktionen eingebracht.

Eigentlich sollte die Festschrift im vergangenen Jahr zum Jubiläum erscheinen. Da die Feierlichkeiten aber wegen Corona verschoben werden mussten, erscheint die Festschrift nun 2022 unter Einbeziehung der vergangenen beiden „Corona-Jahre“. Die Festschrift ist in limitierter Auflage ab sofort zum Preis von zehn Euro bei Tenberg Gartentechnik, Blumen Liede sowie in den Friseursalons Lürwer und Maisner erhältlich, teilen die Bürgerschützen mit.