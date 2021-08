Stars und Publikum wie im Rausch

„Mir rollten die Tränen beim ersten Musikton. Ich bin einfach nur glücklich, wieder Bühnenatmosphäre erleben zu dürfen“, strahlt Matthias Busch und ist bereits zur Pause hellauf begeistert von der Sommergala in der Tecklenburger Burgruine. „Endlich wieder Musical. Das ist ein Lichtblick, das ist das, was wir wollen“, stimmt „Mister Freilichtbühne“, Intendant Radulf Beuleke, auf ein außergewöhnliches Event mit Gänsehaut-Feeling ein. An zwei Abenden herrscht endlich wieder Leben im weiten Freilichtbühnenrund.

