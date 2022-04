Statt Cello gibt es Saxofon und Piano

Am Sonntag, 10. April, spielt anstelle des Cellisten Sam Lucas, der kurzfristig absagen musste, das herausragende Duo mit dem armenischen Saxophonisten Aram Poghosyan sowie dem Pianisten Tom Pauls um 16 Uhr auf Wasserschloss Haus Marck in Tecklenburg.

Aram Poghosyan wechselte nach seiner heimatlichen Ausbildung an die Hochschule für Musik und Tanz Köln zum angesehenen Professor Daniel Gauthier. Früh wurde er mit Preisen bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnet. Seit 2008 ist er musikalisches Mitglied im „Kammerton“ in Berlin, im Nexus Saxophonquartett und seit 2019 von Yehudi Menuhin Live Music Now in Köln. 2019 gewann er den ersten Preis beim Kölner Musikhochschulwettbewerb. Zahlreiche Konzerte brachten ihn nach Deutschland, England, Russland und Armenien, wo er mit dem armenischen Symphonie Orchester in der Eriwaner Philharmonie auftrat.

Der in Hannover geborene Pianist Tom Pauls wurde bereits im Alter von sieben Jahren an der „Hochschule für Musik und Theater“ Hannover im Institut zur Früh-Förderung musikalisch Hochbegabter (IFF) aufgenommen. Von 2011 bis 2017 war er Jungstudent an der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Seit 2017 studiert Tom Pauls Klavier im Bachelorstudiengang.

Tom Pauls ist Preisträger der internationalen Wettbewerbe Rotary in Essen, Euregio Piano Award, Lyondell Basell Wettbewerb sowie mehrerer nationaler Wettbewerbe – darunter beim Bundeswettbewerb „Jugend Musiziert“ sowohl in den Kategorien Klavier solo als auch in Kammermusik. Er trat in großen Sälen wie der Essener Philharmonie auf.

Eintrittskarten sind erhältlich über alle Eventim Vorverkaufsstellen sowie an der Tageskasse.