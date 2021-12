Sternsinger machen wieder Hausbesuche

„Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit.“ So lautet das Motto der kommenden Sternsingeraktion. Die Gesundheitsförderung von Kindern in Afrika steht bei der Sternsingeraktion im Mittelpunkt.

„Seit der Corona-Pandemie spüren wir hautnah, wie kostbar die Gesundheit ist“, heißt es in einer Mitteilung der katholischen Kirchengemeinde. „Trotz ermutigender Entwicklungen ist die Kindergesundheit vor allem in den Ländern des Globalen Südens stark gefährdet. Das liegt an schwachen Gesundheitssystemen und fehlender sozialer Sicherung. Bis heute hat die Hälfte der Weltbevölkerung keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung.“

Vor allem in Afrika sterben täglich Babys und Kleinkinder an Mangelernährung, Durchfall, Lungenentzündung, Malaria und anderen Krankheiten, die man vermeiden oder behandeln könnte. Die Folgen des Klimawandels und der Corona-Pandemie gefährden die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen erheblich – und sie bedrohen die Fortschritte der vergangenen Jahrzehnte.

Die Partner der Sternsinger setzen sich mit vielfältigen Programmen weltweit für die Verwirklichung des Rechts „auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit sowie auf Inanspruchnahme von Einrichtungen zur Behandlung von Krankheiten und zur Wiederherstellung der Gesundheit“ ein.

Die Sternsingeraktion in Ibbenbüren und Brochterbeck findet in unterschiedlicher Form zwischen dem 3. und 9. Januar statt, als Briefkastenaktion oder es gibt Hausbesuche unter Corona-Auflagen (Test, Abstand, Maske). Entsprechend der Situation wird eventuell im Januar angepasst.

In St. Peter und Paul Brochterbeck gibt es Hausbesuche nach der Aussendung am 4. Januar um 14 Uhr in der Kirche. Der Dankgottesdienst findet am 8. Januar um 17 Uhr statt.