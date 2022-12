Stille Nacht auf Albanisch

Traditionelle Weihnachtslieder wie „Leise rieselt der Schnee“, oder „Maria durch ein Dornwald ging“ ergänzten sich mit modernen Kompositionen beim Weihnachtskonzert des Chores „Mollmäuse & Friends am Sonntag in der evangelischen Stadtkirche.

„Im ersten Teil unseres Konzerts dürfen Sie sich fallenlassen, träumen, beten oder nachdenken“, sagte Stephanie Müller-Bromley, die Leiterin des Chores „Mollmäuse & Friends“, am Sonntag in der evangelischen Stadtkirche Tecklenburg. Später forderte sie zum Mitsingen auf, dem kamen die Zuhörer ebenfalls gern nach. Nach einem Instrumentalvorspiel, dem „Hallelujah“ von Leonard Cohen, begann der Chor mit dem in Deutsch und Englisch gesungenen Lied „Vor langer Zeit in Bethlehem“ (Mary’s Boy Child). Darin verkünden Engel die Geburt Jesu. „Freut euch, ihr Menschen überall, und Frieden für die Welt“, heißt es im deutschen Text. Diese Botschaft hatte der Chor als Motto seines Weihnachtskonzerts gewählt.

Traditionelle Weihnachtslieder wie „Leise rieselt der Schnee“ oder „Maria durch ein Dornwald ging“ ergänzten sich mit modernen Kompositionen. „Draußen ist‘s dunkel, alles verschneit“, dichtete Meinhard Ansohn in seinem Lied „Weihnacht ist auch für mich“. „Manchmal ist es gut, einen Freund zu haben“, stellte Stephanie Müller-Bromley fest. Mit ihrer Tochter Sophia und dem Chor sang sie das Lied „Portugal, meu amigo!“. In der Cororona-Zeit wollten sie damit Beistand und Trost in der europäischen Familie spenden. Die bezaubernde Melodie „You raise me up!“ von Josh Groban und der Song „Is he worthy?“ von Chris Tomlin versetzten die Zuhörer in eine träumerische Welt.

Im „Mitmachteil“ lud die Chorleiterin die Besucher ein, den Refrain des Liedes „Hände wie deine“ von Rolf Krenzer und Detlev Jöcker sowie das festliche „Gloria in excelsis deo“ mitzusingen. Ein Höhepunkt war der Vortrag des weltweit vielleicht bekanntesten Weihnachtsliedes „Stille Nacht, heilige Nacht“ durch Solisten in vielen Sprachen, neben Deutsch auch in Albanisch, Litauisch, Griechisch, Französisch, Portugiesisch oder Englisch. Es war in der vollbesetzten Kirche ein wunderbar gefühlvolles Erlebnis.

Stephanie Müller-Bromley bedankte sich bei ihren „Mollmäusen“ aus den ersten bis vierten Klassen und deren „Friends“ sowie bei den immer gut gelaunten Musikern Julian Müller-Bromley (Klavier und Mundharmonika), Eugen Chrost (Bass), Simon Blümer (Gitarre) und Mario Brinkmann (Keyboard). Nach langem Beifall und Jubelrufen folgten als Zugaben die muntere Schlittenfahrt „Jingle Bells“ und der Benefiz-Song „We are the World“. „Frieden fängt mit Liebe und Vergebung an“, gab Stephanie Müller-Bromley den Besuchern mit auf den Weg. Die Spenden in Höhe von etwa 800 Euro sind für die Hilfsorganisation „Terre des hommes“ bestimmt. Die „Mollmäuse“ sind eines der „Weltretter-Teams“ des Kinderhilfswerks und engagieren sich für die Durchsetzung von Kinderrechten auf der ganzen Welt.