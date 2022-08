Stimmung mit Soul und Funk

Freunde von stimmungsgeladenem Soul und groovigen Funkrhythmen aufgepasst: Am Sonntag, 7. August, kommt die Soulsängerin Peti van der Velde in den Park am Haus Hülshoff und verwöhnt das Publikum mit einem bunten Strauß allseits bekannter Melodien von den ganz Großen dieses Genres. An ihrer Seite wird wieder der vielseitig talentierte Pianist Kirill Vorwald mit seinem exquisiten und farbenreichen Spiel den Grund bereiten, auf dem sich die Stimme von Peti van der Velde voll entfalten kann, heißt es in einem Pressetext der Veranstalter.

Hauptrolle in „Sister Act“

Die am Königlichen Konservatorium in Den Haag ausgebildete Künstlerin spielte nicht nur in zahlreichen Musicals wie „König der Löwen“, „Tarzan“ oder „We Will Rock You“ mit, sie steht auch regelmäßig mit Stars wie Boney M, Marcia Barrett oder Rocklegende Ozzy Osbourne auf der Bühne. Zurzeit brilliert sie in der Rolle der Deloris van Cartier im Musical „Sister Act“ bei den Freilichtspielen Tecklenburg. Und wo sie schonmal hier ist, wollte sie sich nicht die Gelegenheit entgehen lassen, gemeinsam mit Kirill Vorwald bei den Picknick-Konzerten eine Auswahl ihrer liebsten Funk- und Soulstücke zum Besten zu geben.

Der in Osnabrück aufgewachsene gebürtige Ukrainer tritt nicht nur des Öfteren mit van der Velde im legendären Angie’s Nightclub auf der Reeperbahn in Hamburg auf, er wirkt auch als Keyboarder und musikalischer Leiter bei unterschiedlichen Bands und Künstlern wie dem Osnabrücker Musiker Tommy Schneller mit. Entsprechend fühlt er sich im Soul, Funk und R&B zuhause. Nachdem es ihn im Anschluss an sein Popklavier-Studium nach Hamburg gezogen hatte, freut Vorwald sich nun umso mehr, ein weiteres Mal in alte Gefilde zurückzukehren und gemeinsam mit Peti van der Velde mit zeitlosen Evergreens und aktuelleren Hits von Soul-Legenden wie Roberta Flack, Stevie Wonder, Amy Winehouse oder Are-tha Franklin für Stimmung zu sorgen.

Noch zwei weitere Konzerte

Es gibt in diesem Sommer noch zwei weitere Picknick-Konzerte: Am 14. August gastiert der Singer-Songwriter & Loop Artist Jai Latrkan. Am 21. August präsentieren Stephanie Tschöppe und Tjaard Kirsch legendäre Songs aus Film und Musical.

Die Konzerte finden jeweils von 15 bis 17 Uhr statt im Park von haus Hülshoff statt. Einlass ist ab 14 Uhr. Der Eintritt kostet 20 Euro. Tickets können per E-Mail bestellt werden (info@tecklenburgevents.com). Erhältlich sind sie außerdem in den Geschäften Mediterrana, Am Alten Posthof 13, Ibbenbüren und Lengericher Buchhandlung, Münsterstraße 6, Lengerich.