Stoff für tausende Handelsvertreter

Es ist schon ein besonderes Tuch, dass in den Staubsaugern steckt. Damit zeigen Kundenberater der Firma Vorwerk, wie gut ihre Geräte saugen. Deutschlandweit einziger Hersteller dieser grünen Stoffquadrate sind die Ledder Werkstätten, die den europaweiten Bedarf tausender, meist selbstständiger Handelsvertreter abdecken.

LeWe-Fachkraft Irene Leferink (links) und Auftraggeber Rolf Herrmann schauen der Beschäftigten Swetlana Armorzanowa über die Schulter. 5000 dieser Vorwerk-Tücher stellt die Textilabteilung in Ledde pro Monat her.

Swetlana Armorzanowa ist ganz bei der Sache, auch wenn ihr Mitarbeiterin Irene Leferink und Auftraggeber Rolf Herrmann über die Schulter schauen. Tuch für Tuch säumt die Beschäftigte um, legt den sogenannten Anfasser exakt mittig ein und stapelt die fertigen Teile sauber neben der Nähmaschine auf. Gemeinsam mit acht weiteren Kolleginnen im Nähen und im Zuschnitt ist sie bei den Ledder Werkstätten permanent in der Herstellung für die Firma Vorwerk beschäftigt.

Der weltweite Direktvertrieb hochwertiger Produkte ist das Kerngeschäft des Wuppertaler Familienunternehmens: Interessierte Kundinnen und Kunden buchen via Internet oder telefonisch einen Termin und der Kundenberater kommt nach Hause. Dort prüfen er oder sie den alten Staubsauger und saugt dann mit dem mitgebrachten neuen Modell.

Großer Bedarf

Dabei – das hat sich auch über Jahrzehnte nicht verändert – legt er ein 30 mal 30 Zentimeter großes Tuch im Innenraum des Saugers ein, um beeindruckend zu demonstrieren, wie viel mehr an Schmutz dieser Sauger aus dem Teppich holt. Der Bedarf an Tüchern ist also schon zahlenmäßig groß, aber auch deshalb, weil sie nicht gewaschen werden. Deutschlandweit einziger Hersteller dieser grünen Stoffquadrate sind die Ledder Werkstätten, die den europaweiten Bedarf tausender, meist selbstständiger Handelsvertreter abdecken.

Rolf Herrmann ist Inhaber der Lengericher Firma Linens und hat mit Linens International auch eine Produktionsstätte in Manila. Für Vorwerk arbeitet er schon seit mehr als 30 Jahren und hat die LeWe immer wieder beauftragt. Warum? „Ich finde das hier supergut“, sagt er spontan. Menschen mit ganz unterschiedlichen Behinderungen, die Produkte für namhafte Unternehmen fertigen – das sei einfach klasse. Die Qualität stimme immer, betont er. Linens (und damit auch die LeWe) würden in Wuppertal als A-Lieferant geführt, die Fehlerquote sei also minimal.

Das liegt auch an Swetlana Armorzanowa und ihren Kolleginnen, die nicht die Stückzahlen chinesischer Akkordarbeiterinnen erreichen, aber eben sehr exakt arbeiten. Auch die bestellten, sauber verpackten Lieferchargen zu den Terminen passen immer.

5000 Stück im Monat

30 Beschäftigte mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten hat die LeWe-Textilabteilung, neun von ihnen sind permanent in dieser Produktion. Pro Tuch (es gibt noch ein weiteres Maß mit Logo) schneiden und nähen die Frauen 5000 Stück im Monat. Zum exakten Zuschnitt auf dem riesigen Schneidetisch wurde eigens ein Laser angeschafft.

Fünf Kilometer Stoff hat Herrmann allein für die aktuellen Aufträge eingekauft. Der wird im Münsterland verwoben, womit die Produktionskette neben dem sozialen auch einen regionalen, nachhaltigen Charakter bekommt. Der Stoff muss natürlich technische Anforderungen erfüllen, damit der Vorführeffekt mit dem Vorwerk-grünen (die Farbe heißt tatsächlich so) Tuch gelingt.

Was sagen die Beschäftigten in Ledde? Die traditionsreiche Marke werde von den Frauen durchaus wahrgenommen, berichtet Irene Leferink. Das Volumen gebe es her, noch mehr Beschäftigte teilhaben zu lassen. Es sei einfach eine gute Arbeit für viele hier.