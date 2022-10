Subsidiaritätsprinzip als Grundlage der Ordnung

Tecklenburg

Mit dem „Abend der Diakonie“ will die Diakonie die Verbindungen zu Partnern in Kirche und Politik sowie zu Interessierten pflegen. Viel Wert wird dabei zudem auf das an den Vortrag anschließende Zusammensein und den gemeinsamen Austausch gelegt. Nun wurde zum 25. Mal dazu eingeladen.