„Summerwinds-Musikfestival mit der „Oslo Kammerakademi“

Die Konzerte des „Summerwinds Münsterland“-Festivals der Gesellschaft für westfälische Kulturarbeit GWK in der evangelischen Stadtkirche sind längst kein Geheimtipp in Kreisen der Musikliebhaber. Da musste man sich schon frühzeitig um eine der begehrten Karten kümmern, um sich dann bei hochsommerlichen Temperaturen von der exquisiten Musizierkunst der „Oslo Kammerakademi“ verwöhnen zu lassen, die extra für dieses Konzert aus Oslo angereist war.

In der internationalen Musikszene ist dieses Ensemble eine Ausnahmeerscheinung. Denn die Musikerinnen und Musiker spielen auf historischen Blechblasinstrumenten, wodurch sich in den Werken von Wolfgang Amadeus Mozart sowie Ludwig van Beethoven ein ganz authentischer Klang ergibt. Lediglich ergänzt wird dies durch die Klangfarbe eines Kontrabasses, was der zu Mozarts Zeiten üblichen Praxis an den europäischen Höfen entspricht.

Historische Instrumente

Wolfgang Amadeus Mozart hätte ja so gerne eine Festanstellung am Hofe von Kaiser Joseph II. gehabt und erweiterte sein Sextett um zwei Oboen, damit es ihm, als „Serenade Es-Dur KV 375“ bezeichnet, den Weg zu einer Anstellung bei Hofe ebnen sollte. Mit Akribie und Feinsinn musizierte die „Oslo Kammerakademi“ diese bekannte Serenade, deren majestätischer erster Satz mit seiner gleichsam nächtlich ruhigen Stimmung beeindruckte. Äußert stilsicher wussten die Musikerinnen und Musiker die Verzierungen und Manierismen in einen lebendigen Fluss zu integrieren. Die beiden Menuette erstrahlten da mit Grazie und Anmut, und beim langsamen Adagio genoss man die sensible und warm timbrierte Melodiegestaltung.

Viel „moderner“ ging es dann als Kontrast mit Johan Kvandal „Nachtmusik op. 57“ aus dem Jahre 1981 weiter. Der norwegische Komponist hat mit seiner „Nachtmusik“ ein traditionell neoromantisches Werk geschrieben, dessen folkloristische Elemente stark an Edvard Grieg erinnern. Mit Lebendigkeit und Spritzigkeit gestaltete das Ensemble die schnellen Sätze, wusste mit Esprit das Scherzo zu interpretieren und im einschmeichelnden Adagio genoss man dessen Ruhe und Innigkeit.

Klangmalerische Reise

Aus Bergen stammt Ketil Hvoslef, und sein Stück „Retour à la Nature“ wirkte wie eine klangmalerische Reise in die Welt der Fjorde und Seen. Moderne Rhythmen und Harmoniestrukturen machten jeden Takt dieses Werkes zu einer Inspiration, zumal wenn es so niveauvoll gespielt wird wie an diesem Abend.

Mit dem „Parthie“ genannten „Oktett Es-Dur op. 103“ aus der Feder Ludwig van Beethovens nahm das Ensemble dann Abschied von der wilden und unverbrauchten Natur Norwegens. Dieses einzige Bläseroktett aus der Bonner Zeit des damals noch jungen Komponisten erklang mit seiner Fülle an Ideen wie vom Staub der Zeit befreit in einer überaus mitreißenden Weise. Der Oboist David Friedemann Strunck, vor nunmehr 20 Jahren schon GWK-Preisträger und seitdem eng mit der GWK und ihrer Geschäftsführerin Dr. Susanne Schulte verbunden, wusste seine musikalischen Weggefährten mit Esprit und Leidenschaft durch das vier-sätzige Werk zu führen, da stimmte der Dialog innerhalb des Ensembles bis ins kleinste Detail. Dieses Beethoven-Oktett war wirklich ein passendes Finale für ein außergewöhnliches Konzert.