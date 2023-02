Süße Liebe und aufregende Tango-Klänge

Ein abwechslungsreiches Konzertprogramm in historischem Ambiente wird auf Gutshof Haus Hülshoff veranstaltet.

Den Auftakt macht am Samstag, 25. Februar, um 17 Uhr das Duo Amarilli, bestehend aus Hannah Geef (Sopran) und Justus Bien (Gitarre), mit ihrem Konzert ‚Awake Sweet Love‘. Mit Klängen der Renaissance, englischer, französischer und italienischer Literatur von John Dowland, Marc- Antoine Charpentier, Guilio Caccini und weiteren Komponisten des 16. Und 17. Jahrhunderts wollen die beiden Studierenden der Dresdner Hochschule für Musik (HfM) die Besucher an diesem Nachmittag erfreuen.

Die Sopranistin Hannah Geef studiert Gesang bei Professorin Hendrikje Wangemann. Ihr Repertoire umfasst vor allem Werke Johann Sebastian Bachs sowie weitere Literatur aus dem Barock und Frühbarock, welche mit der besonderen Geläufigkeit ihrer Stimme und dem klaren, hellen Timbre besonders gut harmonieren. Im Rahmen ihres Studiums beschäftigt sie sich zudem mit romantischen Liedern sowie gängigen klassischen Werken für lyrischen Sopran aus den Bereichen Oper und Operette.

Romantische Lieder

Justus Bien studiert Weltmusikgitarre. In seinem Spiel bewegt sich der junge Musiker zwischen verschiedenen Genres und Stilen, von Klassik bis Jazz mit besonderem Interesse an Eigenkompositionen und Arrangements für akustische Gitarre. Ihre Freundschaft und die Vorliebe für Alte Musik und deren neue und moderne Interpretation hat sie zu dem Duo Amarilli inspiriert. Mit zarten, aber auch leidenschaftlichen Tönen soll die Wiederaufnahme musikalischer Veranstaltungen auf Haus Hülshoff eröffnet werden.

Am Sonntag, 5. März, um 11 Uhr gastiert das Duo Tango de Concierto mit dem Programm „Viva el Tango“ nach dem begeistert angenommenen Konzert vor vier Jahren zum dritten Mal auf Haus Hülshoff.

Germán Prentki (Cello), in Montevideo/Uruguay geboren, fühlt sich durch seine Heimatstadt mit dem Tango eng verbunden. Seit Jahren widmet er sich neben der klassischen Musik (Philharmonie Südwestfalen) diesem faszinierenden Tanz und ist mit dem Projekt „Tango de Concierto“ sehr erfolgreich unterwegs. Zusammen mit César Angeleri (Buenos Aires/Argentinien), einem der führenden Tango-Gitarristen der Gegenwart, zweifacher Preisträger des Carlos Gardel-Preises, kreiert Germán Prentki durch die Besetzung Cello und Gitarre einen neuen Tango-Klang, der den Zuhörern ein spannendes und aufregendes Konzerterlebnis garantiert.

Konzerterlebnis

Mit dem Programm „Viva el Tango“ stellen die beiden Musiker eine Auswahl bekannter, aber auch weniger bekannter Stücke von Astor Piazzolla in einer besonderen Instrumentalbearbeitung vor. Astor Piazzolla, der auch als „Erneuerer des Tango“ bezeichnet wird, fühlte sich immer seinen musikalischen Wurzeln des klassischen Tango verbunden und verpflichtet. Das Duo wird auch deshalb einige Tangos von Carlos Gardel spielen und damit einen musikalischen Bogen zwischen Tradition und Moderne des Tango spannen.

Die Karten kosten je Konzert im Vorverkauf 20 Euro, an der Abendkasse 22 Euro. Die Karten sind erhältlich per Mail an info@haushuelshoff.net oder bei folgenden Vorverkaufsstellen: Mediterrana, Am alten Posthof 13, in Ibbenbüren; Kostbar, Schlossstraße 1 in Tecklenburg sowie in der Lengericher Buchhandlung, Münsterstraße 6 in Lengerich.