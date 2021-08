Am Samstag, 21. August, gibt es wieder ab 15 Uhr ein Open-Air-Konzert am Rondell im Kurpark. Musik und Gartengenuss ist immer ein besonderes Erlebnis, schreibt die Tecklenburg Touristik als Veranstalterin in ihrer Einladung. Erwartet wird an diesem Nachmittag Live-Musik für Jung und Alt in gemütlicher Picknickatmosphäre. Die Besucher können Decken und Proviant mitbringen.

Es gastiert das Latin-, Swing- und Blues-Quintett „Extra-B“. Die Band, das sind die Zwillinge Werner Balske (Saxofon, Querflöte) und Helmut Balske (E-Piano), Christian Lennertz (Percussion) sowie Gastmusiker Robin Balske (Gesang).

Decken und Proviant

Der Veranstaltungsort ist am besten über den Zugang über die Jahnstraße zu erreichen. Die barrierefreie Zuwegung kann über die Jahnstraße und den Sonnenweg genutzt werden. Parkmöglichkeiten gibt es dort etwa auf dem Altstadtparkplatz (Pagenstraße) oder auf dem Chalonnes-Platz (Howe-sträßchen).

Das Team der Tecklenburg Touristik steht für Auskünfte zur Verfügung. Das Haus des Gastes hat am Samstag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Zu erreichen ist die Tecklenburg Touristik unter

0 54 82/ 93 890.