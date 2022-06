Sylke Heiligtag regiert in Ledde

Der Schützenverein Ledde-Dorf von 1827 feierte am letzten Wochenende auf seinem Schießstand am Widum in kleinerem Rahmen endlich wieder Schützenfest. Auf ihrer Generalversammlung hatten die Mitglieder beschlossen, wegen der Corona-Pandemie und dem Krieg in Europa vereinsintern zu feiern.

An Christi Himmelfahrt trafen sich alle Schützen zum Kränzen. Sie machten Rosen und schmückten den Schießstand. Am Freitagabend wurde dann das Königs- und Pokalschießen ausgetragen. Nach Bekanntgabe der neuen Ledder Majestäten wurden die Vereinspokale überreicht: Den Herrenpokal errang Andre Stalljohann, bei den Damen traf Caroline Hemmer am Besten.

Vereinspokale

Am Samstag traf sich der Verein am Vereinslokal Folsche. Von dort aus starteten die Mitglieder zum Ehrenmal an der Dorfkirche, um einen Kranz niederzulegen und der verstorbenen Kameraden zu gedenken.

Anschließend ging es zu Fuß, mit einem kleinen Abstecher über den Hof der Familie Hemmer, hinauf zum Schießstand am Widum. Dort proklamierte Hauptmann Andre Landwehr die neue Ledder Schützenkönigin. Sylke Heiligtag regiert mit ihrem Mann Dirk, dem Vorsitzenden und Oberst des Vereins, im Jahr 2022 die Ledder Schützen. Ihnen zur Seite steht der zweite König Guido Klekamp mit seiner Frau Anett. Zur Ledder Jungschützenkönigin wurde Kim Bäcker proklamiert. Ledder Schützenkaiser ist Thomas Sundermann.

Das erste Ledder Kinderkönigspaar sind Gérad Klekamp und Smilla Sundermann, das zweite Kinderkönigspaar bilden Maurice Klekamp und Hannah Heiligtag.

Emotionaler Moment

Am späten Nachmittag kam es dann zu einem historischen, sehr traurigen und emotionalen Moment der Vereinsgeschichte: Die Spielgemeinschaft des Schützenvereins Ledde und der Freiwilligen Feuerwehr Lengerich begleitete das Ledder Schützenfest zum voraussichtlich letzten Mal musikalisch. Tambomajor Jürgen Hakmann bedankte sich bei allen für die lange, schöne Zeit mit dem Spielmannszug des Schützenvereins Ledde und der Spielgemeinschaft der Freiwilligen Feuerwehr Lengerich. Er verkündete, dass die Spielgemeinschaft ihren Spielbetrieb auf nicht absehbare Zeit einstellen müsse, da leider der Nachwuchs fehle. Als letztes Stück erklang zum Abschied der Torgauer Marsch. Den spielte der Spielmannszug des Schützenvereins Ledde vor 89 Jahren im Jahr 1933 als sein erstes Musikstück. Der erste Vorsitzende Dirk Heiligtag und Oberst Andre Landwehr bedankten sich bei allen Spielleuten für die tollen Jahre.

Am Abend wurde dann bei ausgelassener Stimmung Schützenfest gefeiert, bevor man sich am Sonntag wieder am Schießstand zum gemütlichen Frühschoppen traf.