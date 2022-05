Symbolisches und Konkretes

Tecklenburg

Gleich in zwei Anträgen ist am Dienstag im Stadtrat die Verkehrssituation in Tecklenburg thematisiert worden. Die SPD ist für den Beitritt zu einer Initiative, die sich dafür einsetzt, dass in Kommunen leichter Tempo 30 durchgesetzt werden kann. Und die FDP setzt sich für Maßnahmen ein, die dafür sorgen sollen, dass gerade an Wochenenden weniger Verkehr in die Altstadt fließt.

--mzb--