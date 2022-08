Tanja Blömker ist neue Vorsitzende

Nach langer Coronapause haben die Mitglieder des Ortsverbandes von Bündnis 90/Die Grünen eine Vollversammlung abgehalten. Beim Treffen in der „Alten Schmiede“ wurde ein neuer Vorstand gewählt. Der bisherige Vorsitzende, Til Volkamer und die bisherige Beisitzerin, Doris Brand-Kieserling wurden mit Sonnenblumen und Streuobstwiesen-Saft verabschiedet. Neu gewählt wurden Tanja Blömker aus Brochterbeck als erste Vorsitzende und Angelika Struck aus Holthausen als ihre Stellvertreterin. Im neuen Vorstand mit dabei sind auch Rainer Bünte als Kassierer und Marielies Saatkamp als Beisitzerin. Mit derzeit 33 Mitgliedern sieht sich der Ortsverband gut aufgestellt.

Es gibt viel zu tun im Ortsverband und in der Fraktion der Grünen, heißt es in einem Pressebericht der Partei. Der Klimawandel sei auch in Tecklenburg nicht mehr zu übersehen. So gelte es, den Baumbestand innerhalb der Stadt vor den zu erwartenden Hitzetagen zu schützen.

Klimawandel

Eine wichtige Frage, die in der Vollversammlung diskutiert wurde, war auch, ob die Feuerwehren etwa bei möglichen Waldbränden richtig ausgerüstet sind.

Wesentlicher als weitere Versiegelungen wertet die Partei den Erhalt von möglichst viel städtischem Grün, das bei Rekordtemperaturen zur Kühlung beiträgt. Und hier machen die zukünftigen Herausforderungen nicht Halt. Die Frage nach dem Wasserverbrauch werde sich ebenso drängend stellen.

Unabhängig von Inflation und Gasknappheit, die derzeit vielen Bürgerinnen und Bürgern Sorgen bereiten, sind die Auswirkungen des Klimawandels wohl die größte Herausforderung auch für Tecklenburg.

An jedem letzten Freitag im Monat gibt es ab 19 Uhr einen grünen Stammtisch in der „Alten Schmiede“. Interessierte sind jederzeit willkommen.