„Tecklenburg-Card“ für Touristen

Sie ist immer mal wieder ein Thema und wird es wohl auch bleiben, wenn es keine überprüfbare Regelung gibt: die Kurabgabe. Sie wird nur auf Übernachtungen in Tecklenburg erhoben, nicht aber in Brochterbeck, Ledde und Leeden und. Und: Nicht alle Betriebe, die es müssten, führen das Geld auch an die Stadt ab. So steht es zumindest in einem Antrag der FDP-Fraktion, den sie jüngst im Stadtrat eingereicht hat und der im Ausschuss für Umwelt, Kultur und Tourismus behandelt werden soll.

