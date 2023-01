Charmant, witzig und vor allem wortgewaltig

„Tecklenburg lacht“, heißt es endlich wieder. Am Samstag, 25. Februar, gibt es ab 19.30 Uhr „Comedy & Slam“ in der Altstadt. Sechs Künstler rotieren durch sechs Kneipen. Die Tecklenburg Touristik und die Gastronomie freuen sich, nach zweijähriger Pause wieder dazu einladen zu können.

Fröhlichkeit mit tiefsinniger Lyrik, herzergreifenden Geschichten und charmant Witziges mit Comedy-Touch erleben in gemütlich-historischem Ambiente, verbunden mit lauschiger Thekenatmosphäre – das versprechen die Veranstalter. Sechs exzellente Unterhalter (Achim Leufker, Mario Siegesmund, Florian Balkau, Melanie Gerland, David Grashoff sowie Michael Ulbts) werden Ihren Abend mal kalauernd, mal nachdenklich, aber in jedem Fall kurzweilig und einzigartig gestalten, mit einer wortgewaltigen Mischung aus Poesie, Kabarett und Comedy.

Künstler rotieren

Die Künstler werden nach ihren einzelnen Auftritten jeweils die Kneipen wechseln. Achim (Acho) Leufker, 1961 in Rheine geboren, ist seit 2008 als „Spätberufener“ auf Poetry-Slam- und Lese-Bühnen aktiv. In den vergangenen Jahren war er Stammgast bei den deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam und erreichte 2017 und 2018 jeweils das Finale der NRW-Landesmeisterschaften. Seine vorwiegend humorvollen Texte wurden in verschiedenen Anthologien veröffentlicht. Seine Kurzgeschichten sind heiter, ironisch, wortverliebt und augenzwinkernd. Sie zitieren Erfahrungen, Erlebtes und Fundstücke aus allen Medien von Zeitung bis Internet.

Melanie Gerland ist die einzige Frau unter den sechs Comedians. Ihre Mutter ein Hippie, ihr Vater ein Spießer. In Melanies Brust schlägt ein bisschen vom beidem. Irgendwie versucht sie ein guter Hippie zu sein – Love and Peace zu verbreiten, sich mit der Natur zu verbinden, dem Konsumwahn zu entgehen und dem Klimawandel umweltbewusst entgegenzutreten. Aber das ist nicht so einfach. Wenn ihr fremde Leute auf der Straße blöd kommen, das Jobcenter sie in eine Maßnahme stecken will oder ein weiterer Versuch, das Rauchen aufzugeben, scheitert, ist einfach Schluss mit Flowerpower, und dann kommt der cholerische Vater durch.

Alltäglicher Wahnsinn

Mario Siegesmund präsentiert Wimmelbilder des alltäglichen Wahnsinns. Er nimmt alles und jeden und nicht zuletzt sich selbst genau unter die Lupe. Als bis über beide Ohren Verheirateter stellt er sich schon mal die Frage: „Haus gebaut, Kind gezeugt, Baum gepflanzt – kann mir einer sagen, was im nächsten Level kommt?“

Dr. Florian Balkau hat Sport und Schlaf entsagt – die sich daraus zwangsläufig ergebenen Freiräume nutzt er neben multiplen Vaterschaften nun erneut auch für andere Menschen. Die Zuschauer können ihn begleiten auf seinem Husarenritt durch aktuelle Geschehnisse der Zeitgeschichte, für einige warmherzige Augenblicke die Trostlosigkeit des Daseins ablegen, ein Einhorn satteln und in die politisch unkorrekte Glückseligkeit reiten.

Wanderung von Köln nach Trier

Michael Ulbts ist seit vielen Jahren als Stand-up-Comedian und Moderator tätig. Der gebürtige Ostfriese ist bekannt durch den Quatsch Comedy Club, Cindy aus Marzahn und die jungen Wilden und den NDR Comedy Contest sowie durch Auftritte bei vielen weiteren Mix Shows deutschlandweit. Während der Pandemie ging der Wahlkölner neue Wege und wurde nicht nur Podcaster, sondern auch Buchautor. Das erste Buch des mit mehreren Kleinkunstpreisen ausgezeichneten Künstlers beschreibt eine Wanderung von Köln nach Trier: „Der Wanderidiot“.

„Früher war nicht alles besser, dafür aber ganz anders“, behauptet Comedian David Grashoff und erzählt auf der Bühne von seinem Alltag als Vater und Nerd. Gnadenlos ehrlich und erfrischend authentisch berichtet er von den Tücken des Alterns und von den vielen Herausforderungen des Lebens, an denen er bereits gescheitert ist.

Die Eintrittsbänder sind für 15 Euro bei der Tecklenburg Touristik sowie in allen teilnehmenden Kneipen erhältlich. Tischreservierungen sind erbeten und werden in den Kneipen entgegengenommen: Anno 1560, Hotel Drei Kronen, Gräfin Anna, Zur alten Schmiede, Burgschänke und Teckolo.