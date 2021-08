Tecklenburger holen sich den Pokal

Das Team aus Tecklenburg ist Gewinner des von Bürgermeister Stefan Streit gestifteten Wanderpokals, um den Boule-Mannschaften aus allen vier Ortsteilen der Stadt in den vergangenen Wochen spielten.

Nach einer pandemiebedingten Austragungspause im Vorjahr sicherte sich die Gruppe aus der Burgstadt erstmalig am Dienstag die von der stellvertretenden Bürgermeisterin Silke Sundermann überreichte Trophäe. Die Aktiven verwiesen damit die Mannschaften aus Ledde, Leeden und Brochterbeck auf die Plätze.

„Nun bieten die Schildchen am Pokal auch keinen Platz mehr für die Gravur der Sieger“, stellten die Freizeitsportler fest, daher müsse ein neuer Wanderpokal her. Seit 2012 werde dieses gesellige Boule-Turnier ausgespielt, bei dem die Gemeinschaft zwischen den vier Ortsteilen gepflegt wird. Somit sorgten die Gastgeber aus dem Stiftsdorf für französisches Flair und servierten Baguette, Käse, Obst und Weine im angrenzenden Pavillon am Dorfteich.

Jörg Michel als Sprecher der Leedener Gruppe lädt übrigens alle, die am Boulespiel interessiert sind, ein: „Wir spielen jeden Dienstag ab 17 Uhr hier auf der Bahn am Dorfteich.“ Durch den benachbarten Feierabendmarkt nebenan gewinne auch das Boulespielen zudem an Attraktivität, stellte er fest.