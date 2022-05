„Tecklenburger Kostbarkeiten“ zum Ausklang der Pfingstfeiertage

Am Pfingstmontag werden sich die Türen des Wasserschlosses Haus Marck in Tecklenburg zur sechsten Auflage der „Tecklenburger Kostbarkeiten“ öffnen. Das ist eine Reihe von Konzerten mit bekannten Künstlern, Poesie und kulinarischen Köstlichkeiten, schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Empfangen werden die Besucher am Pfingstmontag, 6. Juni, um 17 Uhr im Rittersaal. Entsprechend dem Motto „Secret Garden – Geheimnisvoller Garten“ erklingen Musikstücke aus Skandinavien, irische Traditionals sowie Variationen zu dem Lied von Paul Gerhardt „Geh aus, mein Herz und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit“. Vorgetragen werden sie von Darja Schulz (Klavier) sowie dem Trio „Secret Garden“, dem Corinna Guzinski (Blockflöten), Ellen Eilermann (Violine) und Ulrike Lausberg (Klavier und Gesamtleitung) angehören. Der Abendimbiss werde im Gasthof Prigge, Brochterbecker Straße 60 in Lengerich-Wechte, serviert. Das Thema Natur stehe im dritten Teil des Abends in der Remise des Wasserschlosses im Mittelpunkt. Er ist mit den Worten „Flowing Gardens – Wenn die Frühlingslüfte streichen“ überschrieben. Klassische Musik aus dem 16. bis 21. Jahrhundert spielt das „Ensemble Il Suono“. Volker Kuhlemann, Pfarrer in der Paul Gerhardt-Kirchengemeinde Dortmund, wird in beiden Konzerten literarische Schätze vortragen.

Mit dabei sind auch Schüler des Grad-Adolf-Gymnasiums. „Wir möchten damit zeigen, dass das Gymnasium ein Kulturträger und großer Gewinn für die Stadt ist“, sagt Projektleiterin Ulrike Lausberg. Das Konzert war bereits 2020 geplant. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit, können gegen Rückerstattung bei der Tecklenburg-Touristik zurückgegeben oder gespendet werden. Besucher werden um Anmeldung bis 31. Mai unter 0 54 82/9 38 90 oder an info@tecklenburg-touristik.de gebeten.