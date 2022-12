Tecklenburger Pfadfinder holen Friedenslicht in Wien ab

Pfadfinder aus Tecklenburg waren am Wochenende mit dabei, als eine Delegation des Bistums Münster das Friedenslicht aus Bethlehem in Wien abholte. Diese Ehre wird den Tecklenburger nur sehr selten erteilt. Umso erfreuter waren sie über sie Reise - auch wenn einiges drohte, schief zu gehen.

Im Dezember kommt traditionell das Friedenslicht von Bethlehem nach Europa. Zwischen Ukrainekrieg und Protesten im Iran wird dem Friedenslicht in diesem Jahr eine noch stärkere Relevanz zugeschrieben, als sonst, teilt die Evangelische Kirchengemeinde mit. Nicht nur deshalb waren kürzlich drei Pfadfinderinnen und Pfadfinder des Pfadfinderstamm Tecklenburg in Wien, um das Licht dort in Empfang zu nehmen und in die Heimat zu begleiten.

Imke Tüchter, Joris Haimann und Pius Luchterhand vom Pfadfinderstamm Tecklenburg, hatten dieses Jahr die Ehre, nach Wien fahren zu dürfen, um von dort das Licht, welches zuvor aus der Geburtsstätte Jesu eingeflogen wurde, nach Deutschland zu bringen. Von der Diözese Münster wurden sie als Delegation ausgewählt und konnten so die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg, kurz DPSG, vertreten.

Tecklenburger haben nicht häufig

Allein in der Diözese Münster umfasst die DPSG 125 Stämme und etwa 9000 Mitglieder. Es komme daher nicht oft vor, Mitglieder des eigenen Stammes auf diese Reise schicken zu können, teilt die DPSG mit.

Die Fahrt begann für die drei am Donnerstagabend. Mit dem Zug kamen sie gegen Freitagmittag in Wien an, wo sie eine der insgesamt 22 Nationen vertraten. Da sie zunächst Zeit zur freien Verfügung hatten, besuchten sie unter anderem das Pfadfindermuseum.

Am Samstag nahmen sie dann an der zentralen Frieenslichtmesse in Wien statt. Das eigentliche Abenteuer stellte die Rückfahrt dar. Mit wenig Schlaf und nächtlichen Zwischenstopps – etwa zwischen 2 und 5 Uhr morgens im verschneiten Salzburg – hüteten die drei das besondere Licht. Eine Schneeballschlacht hielt die Nerven beisammen und trieb die Laune nach oben.

Mit Taxis zum Dom

Auch zurück in heimischen Gefilden, in Münster, war einiges an Spontanität und ihr Engagement gefragt, um das Licht rechtzeitig zum großen Aussendungsgottesdienst im Dom zu bringen. So wurden kurzerhand Taxis geordert, die das Licht mit einigen Hürden, aber immerhin noch gerade rechtzeitig, in den Dom von Münster bringen konnten.

Pfadfinder verteilen Friedenslicht in Leeden Foto: pd

Die Tecklenburger Pfadfinder durften im Anschluss in den Dom einziehen und dort die Kerzen entzünden – ein Ereignis, dass Imke Tüchter, Joris Haimann und Pius Luchterhand sicherlich lange im Gedächtnis bleiben wird.

Die Idee des Lichtes ist es, Frieden in die Welt zu bringen. Jedes Jahr am dritten Advent kommt es zunächst von Bethlehem nach Wien und wird von dort aus in verschiedenen Ländern verteilt. Die diesjährige Friedenslichtaktion steht unter dem Motto: „Frieden beginnt mit Dir”. Am Sonntag, 18. Dezember, können sich Interessierte im Rahmen des Gottesdienstes in der katholischen St. Michael Kirche in Tecklenburg ab 17 Uhr ihre selbst mitgebrachte Kerze am Friedenslicht entzünden.

Zudem besteht die Möglichkeit am Heiligabend in der evangelischen Kirche in Ledde. Nach dem Krippenspiel um 15 Uhr werden Gläser mit Kerzen durch die Tecklenburger Pfadfinder bereitgestellt.