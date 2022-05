Temperamentvoll und packend

Jung, dynamisch, enthusiastisch! Erfolgreich sind sie dabei schon längst, und das zeigen nicht nur ihre renommierten Preise, sondern auch die hervorragende Stimmung auf Haus Marck. Im Rahmen des 25. Euregio Musik-Festivals gastierte dort am Sonntag das „Multiphonic Saxophon Quartett“ aus Krefeld mit Silas Kurth (Sopransaxophon), Olivia Nosseck (Altsaxophon), Katrin Ticheloven (Tenorsaxophon) und Luca Winkmann (Baritonsaxophon).

Ursprünglich als Open-Air-Konzert geplant begeisterten sie bei kaltem trüben Wetter in der Remise mit ihrer guten Akustik gleich doppelt und dreifach: Mit ihrem bunten Programm, ihrer temperamentvollen Gestaltungsweise und ihrem packenden Zusammenspiel.

Das Quartett eröffnete den Abend mit der Ouvertüre zu „Candide“ von Leonhard Bernstein (1918-1990). Wie raffiniert die vier agierten, zeigte sich schon nach ein paar Takten, und mit ihren pfiffigen Generalpausen schlugen sie ihr Publikum erst recht in ihren Bann. Eine amüsante Moderation von Kurth erhöhte den Reiz der Musik.

Amüsante Moderation

Nach dem flotten Start ging es weiter mit „Air“ von Johann Sebastian Bach (1685-1750). Es war schon aufregend zu hören, wie attraktiv Bach auf Instrumenten klingt, die lange nach seinen Lebzeiten erfunden wurden. Abgesehen vom „Außenseiter“ Bach gab es beliebte zeitgenössische Musik, auch die häufig in neuem Gewand. So zum Beispiel bei der Filmmusik Streichquartett Nr. 3 „Mishima“ von Philip Glass (geb. 1937). Hier gelang es Glass „mit relativ wenig Mitteln möglichst viel auszusagen“, so der Moderator. Das Quartett folgte dieser Maxime und gestaltete die auf den ersten Blick schlicht gehaltenen Sätze III, IV, VI, auf ihren Saxophonen besonders intensiv.

Als Kontrast folgte zwischen dieser Filmmusik und „Sarajevo“ aus „Cludades“ von Guillermo der ergreifenden Tango „Adios Nonino“ von Astor Piazzolla, gewidmet seinem Vater nach dessen Tod. Durch diese abwechslungsreiche Zusammenstellung beeindruckten die vier jungen Künstler mit sensibler weicher Tongebung ganz besonders. Zum Abschluss des mit viel Beifall bedachten ersten Teiles des Konzerts intonierte das Quartett „Pequena Czarda“ von Pedro Ituralde (1929-2020), der nicht nur ein beliebter Komponist, sondern auch ein anerkannter Saxophonist war.

Musikalisches Blumenbouquet

Die Pause – ohne Regen – verbrachte das Publikum dann doch im blühenden Garten, ehe es sich wieder dem musikalischen Blumenbouquet hingab. Der zweite Teil startete „Rhapsodish“ von Alexis Ciesla (geb. 1967) mit einem sehnsuchtsvollen Unisono, aus dem sich ein Solo des Baritonsaxophonisten Luca Winkmann heraus schälte, ehe Nosseck am Altsaxophon und Katrin Tichloven am Tenorsaxophon fröhlich plappernd am musikalischen Gespräch teilnahmen.

Die Kunstfertigkeit der Blasmusiker steigerte sich nochmals beim „Tango Virtuoso“ von Thierry Escaich, und auch die Stücke von John Williams und Michael Nyman wurden mit großer Begeisterung aufgenommen. So gab es nach kaum enden wollendem Applaus mehrere fröhliche Zugaben, ehe das Konzert mit „Guten Abend, Gute Nacht“ sein traumhaftes Ende fand.